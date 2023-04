La Ville de Montréal reconduit le Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux





MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer un règlement d'emprunt d'envergure qui permettra de reconduire le Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux.

Soucieuse d'améliorer ses espaces verts, la Ville de Montréal a mis en place ce Programme en 2019. Lors de la première phase, 97 projets ont bénéficié d'une aide financière. La deuxième phase du Programme prévoit quant à elle des investissements de 62 098 000 $ pour rénover, mettre aux normes et remplacer les différents équipements des parcs locaux sur le territoire des 19 arrondissements.

Plus de 1 300 espaces verts de proximité sont administrés par les arrondissements. Ces investissements leur permettront d'améliorer la qualité de leurs parcs, d'offrir des sites conviviaux pour la pratique d'activités de plein air et de favoriser un milieu de vie sain et accessible à la population. Avec cette annonce, la Ville de Montréal réitère son désir d'enraciner la nature en ville et d'offrir à toute la population montréalaise des milieux de vie sécuritaires et de qualité ainsi qu'une réponse de proximité à leurs besoins.

« Nous sommes fiers d'annoncer cet important règlement d'emprunt qui permettra de reconduire le Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux. Cette deuxième phase continuera d'améliorer de façon significative nos parcs locaux. Notre administration mise sur une ville à échelle humaine et cela veut notamment dire que nous devons nous assurer que toute la population montréalaise ait accès à des espaces verts de qualité à proximité », a déclaré Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des grands parcs, des sports et loisirs, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal.

20 avril 2023 à 08:15

