DUPIXENT® (dupilumab injectable) est maintenant approuvé au Canada pour les enfants âgés de seulement 6 mois atteints de dermatite atopique sévère





* Il s'agit de la septième indication de DUPIXENT® au Canada.

TORONTO, le 20 avril 2023 /CNW/ - Sanofi-aventis Canada inc. (Sanofi Canada) a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a émis un avis de conformité pour le traitement des patients âgés de 6 mois à 5 ans atteints de dermatite atopique modérée à sévère chez qui la maladie n'est pas adéquatement contrôlée par des traitements topiques sous ordonnance ou quand ces traitements ne sont pas appropriés1.

La dermatite atopique, la manifestation la plus fréquente de l'eczéma, est une maladie inflammatoire chronique de type 22. Chez 85 à 90 % des patients, les premiers symptômes apparaissent avant l'âge de 5 ans, et peuvent souvent perdurer à l'âge adulte. Sous sa forme modérée à sévère, la dermatite atopique se caractérise par des éruptions cutanées qui peuvent potentiellement couvrir la majorité de la surface du corps. Des démangeaisons intenses et persistantes, des lésions et de la sécheresse cutanées, des rougeurs et des fissures, des encroûtements ainsi que des suintements sont d'autres symptômes qui peuvent également survenir2. Lorsqu'elle n'est pas adéquatement contrôlée, la dermatite atopique entraîne des effets négatifs chez les enfants, y compris sur les plans de l'humeur et du comportement, la capacité de se concentrer à l'école, la capacité de participer à des sports et le sommeil3,4.

Danielle Marcoux, M.D., FRCPC, FAAD

Professeure clinicienne, Université de Montréal et Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, département de pédiatrie, division de dermatologie

« Dupixent® revêt déjà une grande importance comme traitement pour les adultes, les adolescents et les enfants atteints de dermatite atopique modérée à sévère. Il est très prometteur de voir son indication s'élargir jusqu'aux nourrissons et aux enfants de 6 mois et plus touchés par cette maladie chronique, qui nuit grandement à la qualité de vie du patient et de l'aidant. En soulageant les symptômes, ce traitement aidera les patients et leurs familles à un stade critique du développement de l'enfant. »

Amanda Cresswell-Melville

Directrice générale de la Société canadienne de l'eczéma (SCE)

« La dermatite atopique peut engendrer des problèmes, perturber les habitudes et être une source de douleur, en plus du fardeau que représente les démangeaisons et les symptômes cutanés. Cela peut être particulièrement difficile lorsqu'un enfant en souffre. Les avancées liées à la recherche et aux traitements permettent de donner de l'espoir aux patients. »

Stephanie Veyrun-Manetti

Chef nationale, Canada et directrice générale, Soins spécialisés chez Sanofi Canada

« La dermatite atopique peut entraîner des effets dévastateurs chez les nourrissons, les enfants et leur famille. Grâce à DUPIXENT®, nous sommes fiers d'être en mesure de fournir ce médicament qui a le potentiel d'élargir la gamme de traitements pour les personnes de tous âges vivant avec la maladie. »

L'approbation se base sur les données d'un essai clinique de phase III, dans lequel l'administration de DUPIXENT® toutes les quatre semaines (200 mg ou 300 mg en fonction du poids corporel) associée à l'application d'un corticostéroïde topique de faible puissance était comparée à l'application d'un corticostéroïde topique seulement (placebo). L'essai a été mené auprès de 162 enfants âgés de 6 mois à 5 ans atteints de dermatite atopique modérée à sévère.

À propos de DUPIXENT®

DUPIXENT® est un anticorps monoclonal entièrement humain qui inhibe les voies de signalisation de l'interleukine-4 (IL-4) et de l'interleukine-13 (IL-13). Toutefois, ce n'est pas un immunosuppresseur.

DUPIXENT® a d'abord été approuvé au Canada en 2017 pour le traitement des adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère. Depuis, DUPIXENT® a été approuvé pour : le traitement des adolescents et des enfants âgés de 6 ans ou plus atteints de dermatite atopique modérée à sévère; le traitement des adultes atteints d'une rhinosinusite chronique avec polypes nasaux (RSC-PN); le traitement des adultes, des adolescents et des enfants âgés de 6 ans ou plus atteints d'asthme sévère; et, maintenant, le traitement des nourrissons et des enfants âgés de 6 mois à 5 ans atteints de dermatite atopique modérée à sévère.

DUPIXENT® a été mis au point conjointement par Sanofi et Regeneron dans le cadre d'une entente de collaboration mondiale. Au Canada, DUPIXENT® est à la fois commercialisé par Sanofi Canada et par Regeneron Canada.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé innovante, animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Notre équipe, répartie dans environ 100 pays, est engagée à modifier la pratique de la médecine en travaillant de sorte que ce qui semble impossible devienne réalisable. Nous offrons des options thérapeutiques qui ont la possibilité de changer la vie des gens ainsi qu'une protection vaccinale qui peut sauver la vie à des millions de personnes partout dans le monde, tout en plaçant la durabilité et à la responsabilité sociale au centre de nos ambitions.

Au Canada, Sanofi compte environ 2000 employés. En 2020, l'entreprise a investi plus de 145 millions de dollars dans le secteur de la recherche et du développement au Canada, ce qui a permis de créer des emplois et des occasions d'affaires partout au pays.

DUPIXENT® est une marque déposée de Sanofi Biotechnology, utilisée sous licence.

Cailin Collett, responsable des communications sur les produits et des communications d'entreprise de Sanofi Canada | +1 416 475 5243 | [email protected]

