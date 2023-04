MENARINI ANNONCE UN ACCORD DE DISTRIBUTION EXCLUSIF POUR LE SYSTEME AFIAS-10 DE BODITECH





L'accord porte sur la distribution exclusive du système d'immuno-essai AFIAS-10 à test unique, y compris IGRA-TB, dans 34 pays d'Europe

FLORENCE, Italie, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- A.Menarini Diagnostics S.r.l. (Menarini) a le plaisir d'annoncer un accord de distribution exclusif pour le système AFIAS-10 et le test IGRA-TB (entre autres), s'appuyant sur plusieurs années de collaboration fructueuse avec Boditech Med Inc. (Boditech) en Italie.

Cet accord accorde à Menarini, avec une disponibilité immédiate, l'exclusivité de la distribution - dans 34 pays d'Europe - du système intégré échantillon-réponse AFIAS-10, une plateforme de diagnostic entièrement automatisée qui peut effectuer indépendamment 10 tests différents en parallèle.

AFIAS-10 propose une procédure de test facile à utiliser, directement à partir de tubes de prélèvement sanguin, avec une performance multi-tests qui fournit des résultats rapides et permet la transmission rapide d'informations médicales. La cartouche tout-en-un pour la plateforme AFIAS est prête à l'emploi et contient tous les réactifs de dosage. Elle est actuellement disponible pour la mesure de plus de 50 paramètres.

IGRA-TB est un test de libération de cytokines pour la détermination quantitative de l'interféron gamma (IFN-?) produit par des cellules sanguines humaines stimulées par des antigènes de Mycobacterium tuberculosis (MTB). En particulier, le test AFIAS IGRA-TB est un immuno-essai fluorescent simple, rapide et économique qui peut être utilisé sur la plateforme AFIAS-10, une solution optimale pour le dépistage de la tuberculose latente pour une large gamme de typologie de laboratoires.

La tuberculose est l'une des principales causes de décès dans le monde(1). Selon l'OMS, on estime que 10,6 millions de personnes ont contracté la tuberculose dans le monde et que 1,6 million de personnes en sont mortes en 2021(1). En Europe, on estime que 230 000 personnes ont contracté la tuberculose en 2021 et que, pour la première fois en vingt ans, le taux d'incidence a augmenté de 1,2 % par rapport à 2020(2)

Fabio Piazzalunga, responsable mondial de Menarini Diagnostics S.r.I., a commenté : « Cet accord représente une excellente occasion pour notre société de contribuer à l'efficacité requise des services de DIV en introduisant sur le marché de l'UE un système très innovant pour le marché des tests immunologiques uniques, Afias-10 étant parfaitement adapté à une utilisation décentralisée avec un positionnement rentable. Le portefeuille de tests de la plateforme comprend des tests à haute valeur médicale tels que le test de tuberculose latente. La distribution d'AFIAS-10 bénéficiera de l'optimisation de nos solides forces de vente et de marketing déployées dans les pays couverts par l'accord. »

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.menarinidiagnostics.com/en-us/Home/Professional-Diagnostics/Immunochemistry/AFIAS-10/Features

Références

1. Rapport mondial sur la tuberculose 2022. Genève : Organisation mondiale de la santé ; 2022.

2. Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Bureau régional de l'OMS pour l'Europe. Données du rapport « Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2023 ? 2021 ».

À propos de Boditech Med

Boditech Med Inc. développe des produits de diagnostic in vitro et des réactifs de diagnostic depuis 20 ans. L'entreprise basée en Corée a ouvert la voie à l'exploration de nouveaux marchés grâce à l'automatisation des dispositifs d'immunodiagnostic diagnostiqués sur place et au développement de nouveaux produits de diagnostic à haute sensibilité.

À propos de A.Menarini Diagnostics, la touche humaine de la technologie

La société se consacre depuis plus de 45 ans à aider les professionnels de la santé à établir des diagnostics sûrs et durables pour améliorer la qualité de vie des personnes dans le monde entier.

A.Menarini Diagnostics fait partie du groupe pharmaceutique Menarini, fondé en 1886. Aujourd'hui, il est présent dans 140 pays à travers le monde avec plus de 17 000 employés et a réalisé un chiffre d'affaires de 4,154 milliards d'euros en 2022.

Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur www.menarinidiagnostics.com et Linkedin .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1936226/Menarini_Diagnostics_Logo.jpg

20 avril 2023 à 04:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :