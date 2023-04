Wemade organise divers événements pour célébrer le 600e jour depuis le lancement de MIR4





MIR4, le MMORPG à succès de Wemade, organise des événements à partir du 18 avril pour célébrer le 600e jour depuis son lancement.

Tout d'abord, l'événement « Golden Cherry Blossom 14-day Check-in » se tiendra jusqu'au 15 mai. Les utilisateurs peuvent recevoir diverses récompenses, notamment la « Legendary Blue Dragon Statue » et la « Epic Divine Dragon's Dragon Artifact Enhancement Stone » simplement en se connectant au jeu pendant la période de l'événement.

Le « Dreamfly's Cherry Blossom Exchange Shop » sera ouvert jusqu'au 1er mai. Les utilisateurs peuvent apporter des objets « Cherry Blossom » obtenus en chassant des monstres au PNJ « 600th Day Dreamfly », qui se trouve dans une grande ville, pour les échanger contre des objets tels que le « Epic Dragon Material Mystic Chest », l'objet Codex Badge « Rare Golden Cherry Blossom », et bien plus encore.

De plus, l'événement « Divine Dragon's Surprise Gift » se tiendra pendant deux jours après la mise à jour. Les utilisateurs peuvent obtenir divers Summon Tickets et objets tels que la « Divine Dragon's Surprise Gift Box », qui seront utiles lors de la chasse, simplement en se connectant au jeu six fois par jour à une heure désignée.

MIR4 a également mis à jour « Blood-crazed Oddevil » en tant que quatrième niveau de « Hell Raid », un contenu Boss Raid en mode difficile. Seuls les personnages de niveau 160 ou plus peuvent accéder à ce raid. Les utilisateurs doivent vaincre divers monstres et le boss final dans un délai encore plus court pour recevoir d'excellentes récompenses. Plus les membres du groupe participent, plus il sera facile de vaincre le boss.

From My Battle, To Our War! Des informations détaillées sur MIR4 sont disponibles sur le site officiel.

