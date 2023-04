Henry Schein défend les pratiques commerciales durables avec le lancement de Practice Green en Amérique du Nord





Pour célébrer le Jour de la Terre 2023, Henry Schein, Inc. (Nasdaq : HSIC) annonce aujourd'hui le lancement de Practice Green, une initiative mondiale conçue pour encourager les professionnels de la santé à devenir plus respectueux de l'environnement, aux États-Unis et au Canada. Practice Green vise à aider la communauté des soins de santé à mettre en place des pratiques durables pour une planète en meilleure santé.

Depuis 2008, Henry Schein encourage ses clients à acheter des produits plus respectueux de l'environnement dans le cadre du programme américain Global Reflections®, qui a depuis évolué vers Practice Greentm, lancé dans la région EMEA et en Australie plus tôt cette année. Grâce à ce nouveau programme, des services, des solutions et un support écologiquement vertueux seront disponibles pour aider les clients des soins dentaires et médicaux aux États-Unis et au Canada à mettre en oeuvre des moyens pratiques pour devenir plus durables tout en suivant les lignes directrices actuelles en matière de santé et de sécurité et en fournissant des soins de grande qualité. Les offres du programme continueront d'être étoffées au fil du temps, avec de nouveaux produits, services et solutions ajoutés au fur et à mesure que Practice Green se développe pour répondre à l'évolution constante de l'écosystème des soins de santé.

« Chez Henry Schein, la gérance environnementale est un pilier de notre citoyenneté d'entreprise, reflétant une approche pérenne de la conduite des affaires et offrant des solutions à sa clientèle », déclare Stanley M. Bergman, président du conseil d'administration et chef de la direction d'Henry Schein. « Practice Green renforce nos valeurs, et nous sommes heureux de lancer cette initiative dans le cadre du Jour de la Terre, faisant ainsi écho à notre conviction que nous devons investir ensemble dans notre planète. Henry Schein a une occasion unique d'engager ses clients dans ces efforts, et c'est grâce à notre responsabilité collective que nous pouvons aider à accélérer la transition vers une économie verte, équitable et prospère pour tous. »

Le portefeuille Practice Green comprend une gamme complète de produits dentaires sélectionnés par Henry Schein comme étant verts sur la base des informations des produits des partenaires fournisseurs. Ces produits verts relèvent d'au moins une des catégories suivantes : réutilisables, contiennent des matériaux recyclés, peuvent être recyclés, sont biodégradables ou proviennent d'une source durable. Des produits médicaux font actuellement l'objet d'un examen en vue de leur inclusion dans le portefeuille. Cliquez ici pour une vidéo présentant la mission du programme.

En plus du lancement de Practice Green, Henry Schein célèbre le Jour de la Terre en déployant un transport carboneutre dans son réseau américain au cours du mois d'avril. Cela correspond à l'engagement de la Société d'atténuer son impact sur le climat, de réduire les déchets d'enfouissement, de recycler et de réutiliser des matériaux précieux tout en pratiquant une utilisation intelligente et efficiente de l'énergie et des ressources en eau.

Henry Schein renforce sans relâche son approche pour mesurer, surveiller et rendre compte de ses émissions de carbone et autres impacts environnementaux. Par exemple, en 2021, Henry Schein a signé l'initiative des cibles fondées sur la science (SBTi) Ambition 1,5°C entreprises, s'engageant à fixer un objectif à long terme de réduction des émissions basé sur la science afin d'atteindre le zéro émission nette mondiale à l'horizon 2050.

De plus, pour guider les efforts et l'éducation de la Société en matière de durabilité environnementale, Henry Schein a créé un Conseil de l'impact environnemental en 2022, composé d'un groupe transversal mondial de hauts dirigeants, avec Kurt Kuehn, membre du conseil d'administration d'Henry Schein et du conseil des normes comptables durables, et ancien responsable financier de United Parcel Service, Inc., en tant que conseiller. La mission de ce Conseil est de stimuler l'impact environnemental et les résultats pour que Henry Schein soit la marque de prédilection des professionnels de la santé à l'échelle mondiale, en promouvant les efforts pour une planète et des personnes en meilleure santé.

Avec sa portée mondiale, Henry Schein occupe une position unique au sein d'un écosystème de fournisseurs, de partenaires commerciaux et de clients. En tant que telle, la Société s'efforce de parvenir à une chaîne d'approvisionnement éthique, inclusive, circulaire et carboneutre, tout en innovant pour la durabilité.

Pour plus d'informations sur Practice Green aux États-Unis, veuillez cliquer ici. Pour en savoir plus sur Practice Green au Canada, veuillez cliquer ici.

