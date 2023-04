Boomi nomme de nouveaux membres à son équipe de direction pour continuer son expansion mondiale





Boomitm, leader en connectivité et automatisation intelligentes, annonce aujourd'hui les nominations de Greg Wolfe en tant que responsable commercial, Rahim Bhatia en tant que responsable de la stratégie et Jessica Soisson en tant que responsable de la comptabilité. Par ailleurs, Dan McAllister rejoint l'entreprise en tant que vice-président principal des alliances et des canaux mondiaux, et Troy Anderson en tant que vice-président du marché commercial mondial.

« Je suis ravi de continuer à attirer les meilleurs talents pour étoffer et diversifier une équipe déjà remarquable de dirigeants axés sur la réussite client chez Boomi », déclare Steve Lucas, PDG de Boomi. « La demande de connectivité, d'intégration et d'automatisation numérique n'a jamais été aussi forte et dans tous les secteurs, les organisations constatent une volatilité sans précédent sur les marchés, un rythme rapide de l'évolution technologique et un écosystème logiciel de plus en plus complexe. Ces dirigeants ont l'expérience et la passion nécessaires pour faire franchir un nouveau cap à Boomi en aidant les organisations à résoudre les défis pressants du quotidien et à exploiter les opportunités de demain. »

Greg Wolfe a déjà collaboré étroitement avec Steve Lucas (PDG de Boomi) en tant que responsable de l'exploitation chez Marketo, où ils ont contribué à la croissance de l'entreprise et à la réussite de son acquisition par Adobe.

Les nominations exécutives font suite aux récentes nominations d'Arlen Shenkman comme responsable financier (CFO), et d'Alison Biggan en tant que responsable marketing (CMO), ainsi qu'à l'expansion de Boomi dans les marchés à forte croissance que sont l'Inde et la région Asie-Pacifique.

Boomi, chef de file mondial des logiciels en tant que service (SaaS), est fier de sa communauté croissante de plus de 100 000 membres et d'un des plus importants réseaux d'intégrateurs de systèmes internationaux dans l'écosystème iPaaS. L'entreprise dispose d'un réseau mondial d'environ 800 partenaires, dont Accenture, Deloitte, SAP, et Snowflake ; elle collabore également avec les principaux fournisseurs de services cloud hyperscale, comme Amazon Web Services, Google et Microsoft, entre autres.

Boomi figure aux palmarès Deloitte Technology Fast 500tm et Inc. 5000 parmi les entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide. La société a remporté deux distinctions aux International Stevie® Awards, le prix de l'entreprise de l'année et celui de l'innovation produit ; a reçu le Gold Globee® Award dans la catégorie Plateforme en tant que service (PaaS), le Merit Award for Technology dans la catégorie des services cloud, le Stratus Award comme leader mondial du cloud computing en 2022, et elle a reçu la prestigieuse note de 5 étoiles du CRN Partner Program Guide pendant deux années de suite.

Nouvelles nominations à la direction de Boomi :

Greg Wolfe, responsable commercial

En tant que responsable commercial de Boomi, Greg Wolfe supervisera la stratégie internationale de l'entreprise, en stimulant la croissance et une expérience client d'exception dans toutes les unités opérationnelles et zones géographiques. Fort de plus de 35 ans d'expérience de direction et d'exploitation de diverses entreprises dans le secteur SaaS, Greg est un cadre chevronné qui a prouvé sa capacité à réussir, à monter des équipes très performantes et à optimiser la valeur des parties prenantes. Avant de rejoindre Boomi, il a occupé des postes C-level et exécutifs au sein des plus grandes entreprises technologiques au monde, notamment Adobe, SAP, Business Objects, Marketo, Crystal Decisions et Xerox Corporation.

Rahim Bhatia, responsable de la stratégie

Rahim Bhatia rejoint Boomi en tant que responsable de la stratégie, afin de poursuivre le développement et la mise en oeuvre de la stratégie de l'entreprise pour stimuler la croissance organisationnelle et la réussite client. Rahim est un dirigeant orienté vers les clients et les activités commerciales, avec plus de 20 ans d'expérience en développement évolutif de la clientèle et du chiffre d'affaires d'entreprises technologiques telles que SAP, CA Technologies et Axway.

Jessica Soisson, directrice de la comptabilité

Dirigeante chevronnée en conformité aux exigences réglementaires et de gouvernance au sein de multinationales très dynamiques, Jessica Soisson possède plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de la diligence, des cessions et acquisitions, des initiatives de restructuration et de la réorganisation des processus d'affaires. Au poste de responsable de la comptabilité, elle sera chargée de superviser toutes les affaires et fonctions comptables de la Société, la fiscalité, la trésorerie et diverses autres fonctions, telles que la gestion des commandes et les recouvrements. Jessica était auparavant responsable de la comptabilité et vice-présidente principale, en charge du contrôle corporate chez Citrix Systems, et a occupé un poste d'encadrement chez Arthur Andersen.

Dan McAllister, vice-président principal des alliances et canaux internationaux

Dan McAllister apporte à Boomi plus de 25 ans d'expérience dans les alliances et partenariats de distribution à l'échelle mondiale. Par le passé, il a dirigé des équipes internationales et généré une croissance sans précédent chez Salesforce, MuleSoft, Box, NetSuite, Crystal Decisions et SAP. Chez Boomi, Dan s'attèlera à la poursuite du développement du vaste écosystème mondial de partenaires de l'entreprise et à l'élaboration de programmes d'habilitation des partenaires mutuellement bénéfiques.

Troy Anderson, vice-président du marché commercial mondial

Troy Anderson a récemment dirigé les ventes d'analyses de données de Google Cloud pour l'Amérique du Nord. Plus tôt chez Looker, avant son acquisition par Google, Troy était responsable des ventes internationales et de la stratégie de commercialisation. Depuis plus de 20 ans, Troy est un spécialiste du leadership des ventes commerciales qui privilégie la culture d'équipe. Avant de travailler chez Google, Troy a occupé des postes de direction chez Qlik, SAP, Crystal Decisions et Business Objects dans les ventes internationales, le développement commercial et les opérations. Sous sa direction, ses entreprises ont été reconnues comme les meilleurs employeurs de la région.

