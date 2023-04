Abolition de toutes les saveurs dans le vapotage : le gouvernement Legault abandonne ses électeurs ex-fumeurs!





La CAQ sera responsable d'une crise de santé publique sans précédent avec des dizaines de milliers d'ex-fumeurs et de la création d'un nouveau marché noir du vapotage

LAVAL, QC, le 19 avril 2023 /CNW/ - Le ministre Christian Dubé commet une erreur monumentale en abolissant toutes les saveurs dans les produits de vapotage, une erreur qui entraînera de nouveaux problèmes politiques à gérer pour plusieurs ministres du gouvernement Legault. C'est le message lancé par l'Association des représentants de l'industrie du vapotage (ARIV) à la suite de la publication du règlement qui interdit toutes les saveurs dans le vapotage. Le gouvernement transformera un produit légal en un produit illégal alors que le modèle de l'Ontario demeure une solution pragmatique, pourtant habituellement l'ADN de la CAQ.

Une crise de santé publique à l'horizon et de nouveaux problèmes politiques

En faisant le choix d'une approche dogmatique pour protéger les jeunes, le gouvernement Legault sous-estime l'ampleur des répercussions entre autres, en santé, en sécurité publique, en économie et dans les relations avec les Premières Nations. Les ministres du gouvernement ont-ils vraiment mesuré les conséquences de leur décision, bien évalué les risques politiques dans leurs dossiers et préparer un plan pour faire face aux impacts dévastateurs?

Santé : Des centaines de milliers d'ex-fumeurs adultes seront privés d'une alternative efficace à la cigarette et seront tenter de recommencer à fumer . Avec des hôpitaux à pleine capacité, le ministre Christian Dubé a-t-il préparé un plan de contigence avec le réseau de la santé pour répondre à la hausse du taux de tabagisme?

. Avec des hôpitaux à pleine capacité, le ministre Christian Dubé a-t-il préparé un plan de contigence avec le réseau de la santé pour répondre à la hausse du taux de tabagisme? Sécurité publique : Une augmentation de la contrebande verra le jour avec des produits de vapotage avec saveurs non réglementés, moins sécuritaires et plus toxiques. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a-t-il prévu un plan de lutte à la criminalité et des mesures coercitives avec les corps policiers pour gérer la nouvelle contrebande dans le vapotage?

: Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a-t-il prévu un plan de lutte à la criminalité et des mesures coercitives avec les corps policiers pour gérer la nouvelle contrebande dans le vapotage? Relations avec les Premières Nations : Des cabanes à tabac dans des réserves deviendront des lieux de prédilection pour se procurer des produits de vapotage avec saveurs dans l'illégalité. Le ministre des Premières Nations et des Inuit, Ian Lafrenière, est-il prêt à gérer cette situation délicate avec les communautés ainsi que les répercussions?

: Le ministre des Premières Nations et des Inuit, Ian Lafrenière, est-il prêt à gérer cette situation délicate avec les communautés ainsi que les répercussions? Économie & Régions : L'interdiction des saveurs dans le vapotage entraînera la fermeture de la majorité des 480 boutiques spécialisées et la perte de la majorité des 2200 emplois au Québec. Les ministres économiques, Pierre Fitzgibbon et Christopher Skeete , ont-ils prévu un plan de sauvetage pour préserver les emplois et un programme de compensations pour atténuer l'impact des fermetures en région?

Le modèle de l'Ontario : un équilibre responsable pour protéger nos jeunes

Soyons clairs : l'ARIV partage les préoccupations du gouvernement et de la population concernant le vapotage chez les jeunes. Comme compromis, l'ARIV recommande au gouvernement d'appliquer la solution de l'Ontario qui restreint l'accès aux produits avec saveurs pour les personnes d'âge mineur:

La vente des saveurs est interdite dans les dépanneurs, à l'exception de la menthe, du menthol et du tabac, mais le reste des saveurs peuvent être vendues dans les boutiques spécialisées accessibles aux personnes majeures seulement ;

Contrairement aux dépanneurs, les boutiques spécialisées de vapotage en Ontario sont autorisées à vendre des produits de vapotage aromatisés, à condition qu'elles respectent des conditions strictes ;

sont autorisées à vendre des produits de vapotage aromatisés, à condition qu'elles respectent des conditions strictes ; Le cadre règlementaire des produits de vapotage permet de réduire la consommation chez les jeunes tout en offrant des alternatives moins nocives pour les ex-fumeurs adultes.

« Le gouvernement de François Legault fait preuve d'un dogmatisme inacceptable et d'aveuglement volontaire ! La prohibition, comme on l'a vu avec l'alcool et le cannabis, n'a jamais fonctionné! Le gouvernement fait le chemin inverse de l'alcool et du cannabis en transformant un produit légal en un produit illégal. C'est voué à l'échec avant même de commencer. Si le gouvernement ne fait pas marche arrière, cette décision lui coûtera très cher sur le plan politique, en particulier avec ses électeurs dont plusieurs sont des ex-fumeurs ! Même en abolissant toutes les saveurs, les jeunes québécois continueront de déjouer le système en se procurant leurs produits de vapotage avec saveurs dans l'illégalité auprès d'un adulte ou en ligne avec des cartes prépayées ! Les ministres de la CAQ sont-ils prêts à gérer une crise de santé publique sans précédent et des problèmes politiques dont ils n'avaient même pas soupçonnés l'ampleur ? Pourtant, un compromis acceptable existe et fonctionne. Qu'attend François Legault pour s'inspirer de son ami Doug Ford et de l'Ontario? », a déclaré monsieur Daniel Marien, directeur fondateur de l'ARIV.

