Enamine et Endogena Therapeutics : une collaboration de plusieurs années en recherche pharmaceutique qui porte ses fruits

Enamine Ltd., le fournisseur de services de recherche pharmaceutique s'appuyant sur les plus vastes collections de blocs de construction, de fragments et de composés de criblage au monde, a fait le point sur sa collaboration de longue date en matière de recherche avec Endogena Therapeutics AG, une entreprise de biotechnologie en phase clinique axée sur le développement de médicaments régénératifs endogènes.

Enamine fournit des capacités intégrées de chimie médicale à Endogena afin de soutenir les programmes de découverte de médicaments à petites molécules de celle-ci, selon le processus en trois étapes de l'identification des touches, du passage de la touche au composé prometteur et de l'optimisation des composés prometteurs.

Les deux sociétés collaborent selon le modèle de l'équivalent temps plein (ETP) depuis 2019. Les deux partenaires de recherche poursuivent cette collaboration et leur relation n'a pas été impactée par la guerre en Ukraine. Cette collaboration dans la durée ainsi que de nombreux autres partenariats déjà en cours ou nouvellement conclus par Enamine depuis le 24 février 2022, lorsque la guerre avait déjà commencé, relèvent d'une tendance positive systématique pour la société et atteste du soutien de ses clients et de la confiance qu'ils lui octroient pour obtenir des services de grande qualité reposant sur le nombre inégalé de blocs de construction variés mis à disposition par la société.

Vice-président de la division de chimie médicale chez Endogena, Sven Weiler a déclaré : « Les relations avec nos collègues de chez Enamine ont été bonnes d'entrée de jeu. En plus du modèle ETP, nous sommes ravis d'avoir accès à sa volumineuse collection de composés et de pouvoir utiliser les capacités d'Enamine de manière flexible pour qu'elles libèrent leur plein potentiel. Nous apprécions les résultats et la réactivité de l'équipe d'Enamine, qui nous aide à atteindre nos objectifs exigeants. Il est impressionnant de constater à quel point Enamine a su maintenir le cap depuis février 2022. »

Et Michael Bossert, responsable des alliances stratégiques chez Enamine, d'ajouter : « Après treize mois de guerre dans le pays, nous sommes extrêmement heureux d'annoncer la poursuite de notre collaboration avec Endogena, un partenaire de longue date auquel nous prêtons notre concours depuis plusieurs années, dans le cadre de vastes initiatives en matière de chimie médicale et de relation structure-activité des médicaments (RSA). »

À propos d'Enamine Ltd. www.enamine.net

Fondé à Kiev en 1991, Enamine est un concepteur mondial de premier plan et le plus important producteur de blocs de construction (plus de 285 000), de fragments (plus de 172 000) et de bibliothèques de criblage (plus de 3 millions de composés). Enamine propose son expertise dans les domaines de la synthèse organique, de la synthèse de bibliothèque et de la chimie médicale avancées. En 2011, Enamine a créé une unité de services précliniques dénommée « Bienta », couvrant l'ADME, des études PK in vivo et le criblage à haut débit, ce qui a permis à l'entreprise de lancer des programmes de recherche entièrement intégrés ou à la carte.

À propos d'Endogena AG www.endogena.com

Endogena Therapeutics Inc. est une entreprise de biotechnologie en phase clinique qui découvre et met au point des médicaments régénératifs endogènes de premier ordre pour réparer et régénérer les tissus et les organes. Son approche est susceptible de révolutionner la manière dont sont traitées les maladies dégénératives liées au vieillissement et aux anomalies génétiques. Le concept est basé sur la régulation sélective de cellules souches et progénitrices adultes en vue de la réparation contrôlée des tissus par de petites molécules. Les programmes les plus avancés d'Endogena ciblent les maladies dégénératives de l'oeil, dont la rétinite pigmentaire et l'atrophie géographique secondaire à la DMLA. Endogena est enregistrée à San Francisco, aux États-Unis, tandis que son siège se trouve dans la ville suisse de Zurich. La société possède également un centre de recherche hébergé dans les JLABS de Toronto, au Canada.

19 avril 2023 à 08:30

