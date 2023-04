Booking.com dévoile son Rapport 2023 sur le voyage durable: comment s'articulent pouvoir d'achat et consommation responsable ?





PARIS, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- Selon le rapport 2023 de Booking.com sur le voyage durable, l'incertitude économique façonne les décisions pour des voyages plus durables cette année. Cette étude, réalisée auprès de plus de 33 000 voyageurs dans 35 pays et territoires, illustre le sentiment partagé par de nombreux voyageurs, qui pensent devoir choisir entre réduire leurs dépenses ou agir de manière plus responsable.

77 % des Français interrogées déclarent vouloir voyager de manière plus durable au cours des 12 prochains mois, et autant déclarent que la crise énergétique mondiale et la hausse du coût de la vie ont un impact sur leur budget.

54 % des voyageurs pensent que les options de voyage plus durables sont trop chères, tandis que 38 % sont prêts à payer un supplément pour des options de voyage dotées d'une certification durable.

Adoptant les mêmes habitudes qu'à la maison lors de leurs voyages, 67 % des Français interrogés éteignent désormais la climatisation dans les hébergements lorsqu'ils n'y sont pas. En outre, 71 % des voyageurs interrogés réutilisent la même serviette plusieurs fois.

Plus de 500 000 hébergements dans le monde sont maintenant reconnus pour leurs efforts en matière de pratiques durables par le badge « Voyage Durable » sur Booking.com, dont plus de 38 700 en France .

Alors que le climat économique mondial reste marqué par l'incertitude, voyager de manière plus durable continue d'être une priorité. En effet, plus des trois quarts des Français (77 %) estiment qu'il faut agir maintenant et faire des choix plus durables pour préserver la planète.

Pour en savoir plus sur les résultats de cette année et la méthodologie de recherche, ou pour télécharger l'étude complète sur les voyages durables 2023 de Booking.com, cliquez ici .

