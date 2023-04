Milliken & Company présente cinq années de progrès dans son rapport de 2022 « Pour l'humanité »





Le fabricant mondial polyvalent Milliken & Company a publié aujourd'hui son cinquième rapport sur la durabilité, « Pour l'humanité ». Ce rapport évalue les progrès réalisés par Milliken à la poursuite de ses objectifs de durabilité pour 2025, initialement fixés en 2019, et fournit les données de référence pour son objectif de zéro émission nette, vérifié de manière formelle en 2022. Il décrit l'incidence de la durabilité sur l'activité de Milliken aujourd'hui et la place centrale qu'elle occupera dans l'avenir de l'entreprise.

L'annonce faite par Milliken de ses objectifs à court et à long terme d'atteindre zéro émission nette d'ici à 2050 a ajouté une nouvelle dimension à ses efforts pour la durabilité. Milliken est l'une des 50 premières entreprises au monde, et la toute première de Caroline du Sud, à poursuivre des objectifs basés sur la science qui sont approuvés par l'initiative SBTi (Science Based Targets initiative), soutenue par les Nations Unies. Ces objectifs s'ajoutent à 12 autres objectifs fixés par Milliken en matière de durabilité qui constituent le fil directeur de son travail avec ses équipes, ses produits et la planète du point de vue des avantages pour l'homme et de la science.

« Cela a été très motivant de voir ce que nous avons accompli en quelques années seulement. Nous savons que nous pouvons continuer à progresser en rassemblant nos associés, nos actionnaires, nos partenaires et nos clients pour qu'ils fassent partie de la solution face aux enjeux les plus urgents du monde, notamment le changement climatique », a déclaré Halsey Cook, président et PDG de Milliken. « Notre tâche est loin d'être terminée, et nous savons que le travail d'équipe est essentiel pour accélérer l'innovation qui ouvrira la voie de la réussite, non seulement pour nous, mais pour l'ensemble de l'humanité. »

En 2022, Milliken a également annoncé son intention d'arrêter, à compter de décembre 2022, d'utiliser des substances perfluoroalkylées dans ses fibres et matériaux de finition de ses produits textiles. Conformément à son engagement envers les solutions de fin de vie pour les plastiques, la fondation de Milliken?la Milliken & Company Charitable Foundation? a investi dans le Center for Sustainable Behavior and Impact mis en place par l'organisation Recycling Partnership, qui offre des solutions tangibles pour augmenter le taux de recyclage dans les foyers aux États-Unis. La diversité au sein de l'équipe de direction de Milliken aux États-Unis s'élève à 10 % depuis 2018, représentant 36 % de la diversité de genre et 17 % de diversité raciale/ethnique. À noter que Milliken a également atteint son objectif de 25 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans ses opérations cette année et que l'entreprise s'efforcera d'accélérer cette réduction, dans le but d'atteindre son objectif de zéro émission nette.

« Nos efforts pour la durabilité continuent d'évoluer, comme l'indique notre transition depuis les objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre vers l'objectif plus holistique de zéro émission nette », ajoute Kasel Knight, vice-président et directeur général de Milliken. « Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli en 2022 et nous avons la certitude de pouvoir poursuivre nos efforts avec de nouvelles opportunités pour que notre objectif d'influer positivement sur le monde pour les générations à venir devienne une réalité. »

Le rapport 2022 de Milliken sur la durabilité est disponible à la pagemilliken.com/sustainability, où vous trouverez également d'autres ressources sur l'objectif zéro émission nette et les rapports des années passées.

19 avril 2023 à 07:05

