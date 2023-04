BMO confirme l'élection du conseil d'administration





MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a tenu aujourd'hui son Assemblée annuelle des actionnaires.

Lors de l'assemblée, tous les candidats proposés à l'élection dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Banque datée du 6 février 2023 ont été élus. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs sont indiqués ci-dessous.

Les 13 candidats suivants ont été élus à un poste d'administrateur de la Banque de Montréal :

Candidat Votes pour Abstentions de votes Janice M. Babiak 351 265 494 97,87 % 7 642 029 2,13 % Sophie Brochu 350 385 690 97,63 % 8 521 833 2,37 % Craig W. Broderick 355 002 307 98,91 % 3 905 215 1,09 % George A. Cope 343 003 583 95,57 % 15 903 939 4,43 % Stephen Dent 357 798 594 99,69 % 1 108 927 0,31 % Christine A. Edwards 349 346 887 97,34 % 9 560 636 2,66 % Martin S. Eichenbaum 356 306 341 99,28 % 2 601 181 0,72 % David Harquail 356 718 020 99,39 % 2 189 502 0,61 % Linda S. Huber 356 564 090 99,35 % 2 343 433 0,65 % Eric R. La Flèche 355 352 580 99,01 % 3 554 497 0,99 % Lorraine Mitchelmore 354 474 358 98,76 % 4 433 165 1,24 % Madhu Ranganathan 324 532 435 90,42 % 34 375 088 9,58 % Darryl White 356 410 039 99,30 % 2 497 483 0,70 %



Les résultats de votes finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui seront publiés sous peu sur le site www.bmo.com, et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et américains.

