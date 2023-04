Le gouvernement du Canada investit dans la réhabilitation du complexe des barrages de la rivière des Français





Assurer le fonctionnement fiable des barrages et améliorer la résilience face aux changements climatiques

DOKIS, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à maintenir l'infrastructure de ses barrages et ses opérations de gestion des eaux.

Aujourd'hui, l'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé qu'un contrat d'une valeur de plus de 2,25 millions de dollars (excluant les taxes) a été attribué le 17 février 2023 à Restoule JCARL Construction de la Première Nation de Dokis, en coentreprise avec Dominion Construction. Les travaux prévus dans le cadre de ce contrat comprennent le remplacement du hangar à bateaux et du quai, ainsi que la remise en état des fondations de l'atelier, qui font tous partie du complexe des barrages de la rivière des Français de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC).

Situés sur le territoire de la Première Nation de Dokis, le quai et le hangar à bateaux ont atteint la fin de leur durée de vie utile, et les fondations de l'atelier doivent être renforcées. Ce projet assurera le fonctionnement fiable des barrages et contribuera à la résilience face aux changements climatiques. Les améliorations apportées aux opérations de gestion des eaux contribueront à atténuer les effets des phénomènes météorologiques de plus en plus fréquents et intenses. Le projet permettra également d'assurer un environnement de travail sain et sécuritaire au complexe des barrages de la rivière des Français.

À l'appui de la réconciliation avec les peuples autochtones, le processus d'appel d'offres a été restreint aux entreprises autochtones. Restoule JCARL Construction est une entreprise familiale située sur le cours supérieur de la rivière des Français. Dominion Construction est également une entreprise familiale située dans la région du Grand Sudbury, dans le nord de l'Ontario.

Les travaux de construction devraient commencer à l'été 2023 et se terminer à l'automne 2023. Il n'y a pas d'incidence prévue sur le fonctionnement des barrages pendant les travaux.

« Notre gouvernement reconnaît l'importance d'investir dans les infrastructures locales. Ce projet permet au gouvernement de continuer d'exploiter les barrages de la rivière des Français en temps voulu afin de prévenir les problèmes de gestion des eaux. Le projet contribuera également de façon importante à aider les collectivités locales, y compris la Première Nation de Dokis, afin qu'elles continuent de prospérer. »

L'honorable Helena Jaczek

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref

Le complexe des barrages de la rivière des Français comprend un quai, un hangar à bateaux et un atelier.

Le quai existant consiste en une structure en caissons de bois et sert également de mur de soutènement.

Le hangar à bateaux existant est un bâtiment de plain-pied servant à recevoir et à abriter les bateaux.

L'atelier existant est un bâtiment de plain-pied d'une pièce abritant un espace de travail et stockant divers équipements et matériaux de construction.

Pour ce processus d'approvisionnement, SPAC a utilisé un marché réservé à 100 % dans le cadre du Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones.

