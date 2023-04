PRA Group nomme Owen James, leader chevronné, au poste de responsable mondial des investissements





M. James possède 30 ans d'expérience dans l'industrie, dont les 10 derniers au sein de PRA Group.

NORFOLK, Virginie, le 18 avril 2023 /CNW/ -- PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA) (la « Société »), chef de file mondial de l'acquisition et du recouvrement de prêts improductifs, a annoncé la nomination d'Owen James au poste de responsable mondial des investissements, à compter du 7 avril. PRA Group a également annoncé aujourd'hui que Chris Graves, vice-président directeur et responsable mondial des investissements et de l'analytique, prendra sa retraite pour des raisons de santé, à compter du 12 mai 2023.

M. James travaille pour PRA Group depuis plus d'une décennie, plus récemment à titre de directeur général des acquisitions. Il a dirigé les investissements de la Société en Europe et a fait partie de l'équipe de la haute direction européenne. Au cours des cinq dernières années, l'activité européenne de PRA Group a enregistré de solides résultats et est devenue un moteur important du rendement global de la Société, avec plus de 2 milliards de dollars investis dans des portefeuilles sur 11 marchés européens. En 2022, M. James a également commencé à faire des investissements de premier plan sur le marché australien. M. James s'est joint au PRA Group dans le cadre de la première incursion de la Société sur le marché européen par l'acquisition de Mackenzie Hall Holdings en 2012.

« C'est un honneur d'occuper ce poste au sein de PRA Group alors que l'entreprise poursuit sa croissance impressionnante dans des régions géographiques en expansion. Je me réjouis à l'idée de mettre en oeuvre une stratégie d'investissement mondiale couronnée de succès - en créant et en exploitant le potentiel de PRA Group sur le marché mondial tout en misant sur des principes fondamentaux comme la discipline tarifaire », a déclaré M. James.

M. James compte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur mondial des prêts improductifs, des opérations de pointe, du développement des affaires et des investissements. Avant de se joindre au PRA Group, il a occupé pendant plus de 15 ans divers postes de direction à Intrum Justitia, un important acheteur et prestataire européen de service de la dette.

M. James a assumé la responsabilité des placements de portefeuille mondiaux de PRA Group et s'est joint à l'équipe de la haute direction, relevant directement du président et chef de la direction, Vikram « Vik » Atal.

« Les connaissances approfondies d'Owen dans le secteur, son expérience au sein de PRA Group et ses antécédents de réussite à l'échelle mondiale font de lui un excellent candidat pour orienter notre stratégie d'investissement mondiale. Il nous aidera à conquérir de nouveaux marchés et à continuer d'explorer activement les possibilités de croissance de nos activités de base auprès de nos clients, de nos produits et de nos régions, ce qui nous positionnera davantage comme une entreprise mondiale », a déclaré M. Atal. « Nous tenons à remercier chaleureusement Chris pour ses nombreuses contributions à PRA Group au cours des 17 dernières années, et nous lui souhaitons la meilleure des chances alors qu'il se concentre sur sa santé et sa famille. »

« J'aimerais remercier l'équipe de PRA Group pour ces 17 années incroyables. L'entreprise est entre de très bonnes mains avec Owen au poste de responsable mondial des investissements, et j'ai pleinement confiance en sa capacité à composer avec l'augmentation de l'offre que nous nous attendons à voir au cours des prochains mois », a déclaré M. Graves.

À propos de PRA Group

En tant que chef de file mondial dans l'acquisition et le recouvrement de prêts improductifs, PRA Group, Inc. restitue des capitaux aux banques et autres créanciers afin de contribuer à la croissance des services financiers pour les consommateurs en Amérique, en Europe et en Australie. Avec des milliers d'employés dans le monde entier, les sociétés de PRA Group collaborent avec les clients pour les aider à régler leurs dettes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.pragroup.com .

Personne-ressource pour les médias :

Elizabeth Kersey

Vice-présidente principale, Communications et politiques publiques

757 431-3398

[email protected]

Personne-ressource pour les investisseurs :

Najim Mostamand, analyste financier agréé

Vice-président, Relations avec les investisseurs

757 431-7913

[email protected]

18 avril 2023 à 15:43

