Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - La ministre Chantal Rouleau invite la population à participer à une consultation publique





QUÉBEC, le 18 avril 2023 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, invite la population à participer à la consultation publique réalisée dans le cadre des travaux d'élaboration du quatrième plan d'action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Depuis l'adoption de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, il y a 20 ans, le gouvernement du Québec met tout en oeuvre pour moderniser les différents programmes qui visent l'action communautaire et la solidarité sociale.

Dès aujourd'hui et jusqu'au 30 juin 2023, toutes les personnes qui souhaitent exprimer leurs idées peuvent le faire en remplissant le sondage en ligne.

De plus, les partenaires de la société civile seront appelés à déposer un mémoire ou à remplir des questionnaires thématiques. Dans plusieurs régions du Québec, des groupes de discussion seront également formés en juin 2023 pour entendre les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale.

La contribution de toutes et de tous est importante afin que le prochain plan d'action gouvernemental tienne compte des enjeux d'aujourd'hui et de demain en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et permette la mise en oeuvre d'actions structurantes pour les personnes qui subissent les conséquences qui y sont liées.

« La consultation publique en vue de l'élaboration du quatrième plan d'action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale constitue une occasion de repenser la solidarité. J'invite les Québécoises et les Québécois à partager leur vision d'une société empreinte de justice sociale, dans laquelle chaque individu est responsable et solidaire en ce qui concerne les besoins et l'épanouissement de l'autre. Il s'agit d'un formidable exercice démocratique et d'une réelle occasion, pour toutes et tous, d'influencer le processus décisionnel. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

La période d'application du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 a été prolongée d'un an pour faire en sorte que le prochain plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale soit le produit d'une vaste consultation des forces vives du Québec.

18 avril 2023 à 14:49

