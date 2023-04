Déclaration du ministre Mendicino à l'occasion du troisième anniversaire de la fusillade en Nouvelle-Écosse





OTTAWA, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a fait la déclaration qui suit :

«?Il y a trois ans aujourd'hui, la vie d'innombrables Néo-Écossais a été bouleversée à jamais par la pire fusillade de l'histoire de notre pays.

Aujourd'hui, nous nous souvenons de ceux et celles que nous avons perdus. Cela fait trois ans que nous avons perdu Tom Bagley, Kristen Beaton et son enfant, Jamie Blair, Greg Blair, Joy Bond, Peter Bond, Lillian Campbell Hyslop, Corrie Ellison, Gina Goulet, Lisa McCully, Dawn Madsen, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins, Heather O'Brien, Jolene Oliver, Emily Tuck, Aaron Tuck, la gendarme Heidi Stevenson, Joey Webber, Elizabeth Joanne Thomas et John Joseph Zahl. Nous nous souvenons d'eux.

Aujourd'hui, nous rendons hommage à tous ceux et celles qui continuent de souffrir. En Nouvelle-Écosse, à Portapique, à Wentworth, à Debert, à Shubenacadie et dans bien d'autres villes, vingt-deux chaises de table à manger ne seront plus jamais utilisées. Des familles et des amis ont vu leur vie brisée à jamais, et de nombreuses personnes ont subi des blessures physiques et mentales, dont le gendarme Chad Morrison. Nous leur rendons hommage.

Aujourd'hui, nous portons ce deuil ensemble. Bien que trois années se soient écoulées, les blessures persistent, et certaines ne seront jamais complètement guéries. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à soutenir les familles des victimes. Nous pensons aussi aux membres de la Division H de la GRC qui ont répondu à la tragédie alors qu'ils avaient perdu une amie et collègue. Dans une province aussi soudée, peu de familles ont été épargnées. Nous portons le deuil avec elles.

Les années qui se sont écoulées n'ont pas facilité la compréhension ou l'acceptation de cette horrible tragédie. Néanmoins, le rapport final de la Commission des pertes massives (CPM) propose désormais une feuille de route pour la mise en oeuvre des réformes nécessaires à la GRC.

Guidé par le rapport final de la CPM, notre gouvernement agit rapidement pour renforcer la surveillance de la GRC, consolider nos lois sur les armes à feu et lutter contre la violence fondée sur le sexe.

Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour tirer des leçons de cette tragédie et tout mettre en oeuvre pour qu'une telle situation ne se reproduise plus jamais.

Aujourd'hui, le Canada tout entier est en deuil avec la Nouvelle-Écosse.?»

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

18 avril 2023 à 14:29

