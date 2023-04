Tecnotree annonce des résultats impressionnants au premier trimestre 2023 avec une croissance soutenue et une rentabilité accrue





Tecnotree, leader mondial des plateformes et services numériques pour la 5G et les technologies nuagiques, annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre 2023, présentant une croissance et un succès impressionnants. La société a généré une croissance remarquable de 17 % des ventes nettes, marquant sa plus forte performance des revenus du premier trimestre sur les quatre dernières années. Cette croissance exceptionnelle a été principalement tirée par la région des Amériques, qui a contribué de manière significative à l'expansion des revenus de Tecnotree.

Points saillants des résultats financiers du premier trimestre :

? Les ventes nettes s'établissent à 15,5 millions EUR, avec une croissance de 17,0 % par rapport à l'année dernière

? Le résultat d'exploitation s'élève à 3,6 millions EUR, soit une augmentation de 80,5 %

? Le résultat net s'élève à 1,8 million EUR, soit une augmentation de 79,2 %

? Le carnet de commandes à la fin de la période s'élève à 67,8 millions EUR

? Bénéfice par action à 0,01 EUR

Padma Ravichander, PDG de Tecnotree Corporation : « Tecnotree a franchi plusieurs jalons majeurs au premier trimestre de 2023, démontrant son engagement indéfectible envers l'innovation, l'excellence et la satisfaction de la clientèle. Notre croissance continue est alimentée par la demande croissante de nos produits et solutions, avec de solides livraisons en cours de la pile numérique au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe, et nous prévoyons recevoir de plus en plus de commandes de la part d'opérateurs de rang 1, nouveaux et existants. Cette croissance est le fruit de notre investissement continu dans la R&D, en particulier dans notre plateforme Tecnotree Sensa d'ingénierie IA/ML, et dans les technologies multicloud, ce qui a renforcé notre position de leader dans le domaine de l'IA/ML. »

Et d'ajouter : « Nous nous sommes engagés à étoffer nos produits et services numériques pour repousser les frontières dans les secteurs des télécoms, des soins de santé et de la fintech en 2023 et au-delà. Notre plateforme Moments et nos offres fintech s'apprêtent à révolutionner la façon dont les fournisseurs de services numériques et les acteurs de l'écosystème collaborent pour lancer des modèles de revenus innovants et autonomiser les communautés connectées numériquement. Nous sommes ravis de créer de nouveaux partenariats et de tirer parti de notre expertise pour avoir un impact significatif dans ces nouveaux secteurs verticaux. »

Autres faits marquants du trimestre :

Tecnotree a augmenté ses investissements en R&D et lancé la plateforme Tecnotree Sensa d'ingénierie IA/ML, qui a été intégrée à son portefeuille numérique pour les segments télécoms, fintech et commerce social. Cette approche a permis à l'entreprise d'optimiser ses offres et de générer une valeur supplémentaire à ses clients. La société a connu sa plus forte croissance des ventes nettes au premier trimestre et a ajouté deux nouvelles enseignes de premier plan en Amérique du Nord, Radian aux États-Unis et Telus au Canada. En outre, un client existant, Claro Peru, a élargi son portefeuille numérique pour inclure Sensa AI pour la gestion holistique de l'expérience client. Cette expansion a permis à Tecnotree de renforcer sa clientèle et de se positionner en tant que chef de file sectoriel. La rentabilité de Tecnotree s'est améliorée, malgré l'augmentation de ses investissements de R&D. L'entreprise a mis en place de solides mesures de réduction des coûts dans son capital humain pour y parvenir, démontrant ainsi son engagement en faveur d'une croissance durable. Tecnotree a de nouveau été reconnu par le Guide du marché de Gartner au premier trimestre de 2023 pour l'expérience et la gestion des clients pour les opérateurs télécoms et continue d'être reconnu dans cette catégorie depuis 2020. En outre, Tecnotree est reconnu par le Guide du marché de Gartner pour la monétisation et la gestion des revenus pour les opérateurs télécoms depuis 2020. Cette reconnaissance renforce la renommée de Tecnotree en tant que partenaire fiable et innovant. Tecnotree continue d'être parmi les principaux fournisseurs des normes de certification des API ouvertes TM Forum, avec 44 API certifiées par l'organisme de normalisation, soulignant ainsi l'engagement de l'entreprise en matière d'interopérabilité et de collaboration. Tecnotree Moments, la plateforme de monétisation des télécommunications de la société, a reçu le prix de la meilleure plateforme de monétisation des télécommunications du gouvernement de Dubaï lors des ftNFT Awards. Cette distinction témoigne du leadership de Tecnotree dans les technologies de pointe et de sa capacité à promouvoir l'innovation grâce à des expériences humanisées optimisées par l'IA.

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un fournisseur de systèmes numériques de soutien aux entreprises (BSS) prêts pour la 5G, dotés de capacités AIML et d'une extensibilité multi-cloud. Tecnotree est l'une des premières entreprises au monde à être certifiée Platine par les normes Open API du TM Forum. Notre pile de logiciels de numérisation BSS agiles et open-source comprend la gamme complète ("order-to-cash") des processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les télécommunications et d'autres domaines de services numériques et crée des opportunités au-delà de la connectivité. Tecnotree fournit également à sa base d'abonnés, via sa plateforme Tecnotree Moments, le marché numérique multi-expérience Fintech et B2B2X pour autonomiser les communautés connectées numériquement dans les domaines du jeu, de la santé, de l'éducation, de l'OTT ("over-the-top") et d'autres écosystèmes verticaux. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tecnotree.com

18 avril 2023 à 13:00

