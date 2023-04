Des innovations canadiennes inspirantes reconnues par les Prix du Gouverneur général pour l'innovation





OTTAWA, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - La Fondation Rideau Hall (FRH) a le plaisir d'annoncer aujourd'hui le nom des lauréats et lauréates de la huitième édition des Prix du Gouverneur général pour l'innovation (PGGI). Ces prix reconnaissent et célèbrent les innovations canadiennes exceptionnelles et porteuses de changement qui ont un impact positif au Canada et ailleurs et qui inspirent la prochaine génération d'innovateurs et innovatrices.

Les lauréats et lauréates des Prix du Gouverneur général pour l'innovation 2023 sont :

Partenariat canadien pour la justice internationale (PCJI)

(L'équipe PCJI)

Dirigé par la professeure Fannie Lafontaine, le Partenariat canadien pour la justice internationale (PCJI) est une initiative pancanadienne qui rassemble une équipe de 25 chercheur.euse.s et professionnel.le.s issu.e.s d'une douzaine d'organisations dans le but de renforcer l'accès à la justice pour les victimes de crimes internationaux. En contribuant à la défense des droits de la personne et à la construction d'une société juste et inclusive, l'approche collective et inclusive du PCJI a modifié la façon d'effectuer la recherche en établissant une collaboration intersectorielle entre universités, cliniques juridiques, ONG et organisations internationales.

Candidature présentée par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)

Catalyseurs DalPhos pour la synthèse pharmaceutique de prochaine génération

(Mark Stradiotto)

Le professeur Mark Stradiotto est un leader mondial dans le domaine de la catalyse métallique pour l'assemblage de molécules organiques, y compris les ingrédients pharmaceutiques actifs des médicaments. Ses recherches, qui ont véritablement changé la donne, ont donné lieu à la mise au point des catalyseurs « DalPhos » (DALhousie PHOSphine), qui ont permis de relever d'importants défis conceptuels et pratiques dans la préparation des produits pharmaceutiques et qui offrent un rendement élevé et une grande praticité, en plus d'accorder une attention particulière à la durabilité.

Candidature présentée par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG)

Rayons X de la Terre pour l'exploitation minière à faible impact

(Ideon Technologies)

Grâce à de nouvelles méthodes de mise en oeuvre et d'intégration, Ideon Technologies permettra aux sociétés minières de détecter les anomalies de densité et de magnétisme avec une résolution et une clarté accrues jusqu'à 1 km sous la surface de la Terre, tout comme les rayons X et l'IRM nous permettent de voir à l'intérieur du corps humain. La plateforme d'intelligence souterraine d'Ideon Technologies permettra de cibler et de caractériser avec précision les gisements, favorisant ainsi un approvisionnement en minéraux respectueux de l'environnement, condition essentielle à la transition vers l'énergie propre.

Candidature présentée par la Supergrappe des technologies numériques

Innovations en matière de chimie en flux : la solution pour produire des tests de dépistage de la COVID-19

(Michael Organ)

M. Michael Organ et son équipe ont contribué de manière exceptionnelle et révolutionnaire aux connaissances fondamentales dans le domaine de la synthèse chimique en flux. M. Organ est le maître d'oeuvre de l'invention d'un réacteur à flux qui permet de fabriquer en toute sécurité une molécule clé utilisée pour préparer les tests de dépistage de la COVID-19 par PCR. Tous les mois, le réacteur, conçu et construit dans son laboratoire, produit des dizaines de kilogrammes de la molécule cible. La technologie de M. Organ a contribué à la fabrication de tests de dépistage de COVID-19 utilisés partout dans le monde.

Candidature présentée par Universités Canada

MerPAS : échantillonneur atmosphérique passif de mercure

(David McLagan, Carl Mitchell, Frank Wania)

Échantillonneur innovant pour la surveillance de la pollution atmosphérique par le mercure, MerPAS fonctionne sans électricité ni gaz et utilise la diffusion contrôlée de l'air ainsi qu'un matériau en carbone pour capturer le mercure dans l'atmosphère. Conçu, développé et testé par les chercheurs David McLagan, Carl Mitchell et Frank Wania, l'échantillonneur a été commercialisé et est utilisé dans des réseaux de surveillance au Canada et ailleurs dans le monde, offrant ainsi la possibilité d'améliorer la qualité de l'air et de réduire les émissions de mercure à l'échelle mondiale.

Candidature présentée par Universités Canada

Le geste d'appel à l'aide

(La Fondation canadienne des femmes)

En 2020, lors de la montée en flèche de la violence sexiste émanant de la pandémie, la Fondation canadienne des femmes a lancé le signal d'aide pour aider les victimes d'abus. Le geste de la main est simple : pouce replié vers la paume, puis doigts qui se referment sur le pouce pour former un poing, le tout dans l'objectif de demander de l'aide sans laisser de trace numérique. Utilisé dans plus de 45 pays et partagé de manière virale partout dans le monde, il sauve des vies et continue d'être utilisé. Au Canada, 41 % des gens le connaissent et 9 % l'ont utilisé ou vu utilisé. En 2022, la Fondation canadienne des femmes a mis au point un guide d'action pour répondre à un appel à l'aide en se basant sur des données indiquant que de nombreuses personnes n'ont pas la confiance et les connaissances nécessaires pour offrir aux victimes d'abus un soutien dénué de tout jugement.

Candidature présentée par Les Fondations communautaires du Canada

Comités de sélection et d'évaluation des PGGI 2023

Les comités de sélection et d'évaluation se composent de personnes accomplies qui ont été choisies en raison de leur expertise et de leur compréhension approfondie de l'écosystème de l'innovation.

Comité de sélection des PGGI 2023

Charles Deguire (président du comité), cofondateur et président-directeur général, Kinova Inc. et lauréat PGGI 2016

(président du comité), cofondateur et président-directeur général, Kinova Inc. et lauréat PGGI 2016 John Knubley , conseiller principal en expertise opérationnelle, ancien sous-ministre, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

, conseiller principal en expertise opérationnelle, ancien sous-ministre, Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) Breanne Everett , présidente-directrice générale et cofondatrice, Orpyx Medical Technologies Inc. et Kinetyx Sciences Inc. et lauréate PGGI 2016

, présidente-directrice générale et cofondatrice, Orpyx Medical Technologies Inc. et Kinetyx Sciences Inc. et lauréate PGGI 2016 John Stackhouse , vice-président principal, Bureau du chef de la direction, RBC

, vice-président principal, Bureau du chef de la direction, RBC Meredith Powell , associée, Voyager Capital

, associée, Voyager Capital Dr Kamran Khan , médecin praticien spécialiste des maladies infectieuses et professeur à la Faculté de médecine et à l'École de santé publique de l'Université de Toronto , fondateur, BlueDot et lauréat PGGI 2018

Comité d'évaluation des PGGI 2023

Audra Renyi (présidente du comité), directrice générale, World Wide Hearing Foundation, fondatrice, earAccess et lauréate PGGI 2017

(présidente du comité), directrice générale, World Wide Hearing Foundation, fondatrice, earAccess et lauréate PGGI 2017 David Brown , cofondateur et chef de l'exploitation, Chinova Bioworks, fondateur, MYCODEV Group et lauréat PGGI 2017

, cofondateur et chef de l'exploitation, Chinova Bioworks, fondateur, MYCODEV Group et lauréat PGGI 2017 Robert Luke , président-directeur général, eCampusOntario

, président-directeur général, eCampusOntario Patricia Francis , consultante indépendante et coordonnatrice des archives pour le développement d'un complexe d'archives sur le territoire d'Akwesasne

, consultante indépendante et coordonnatrice des archives pour le développement d'un complexe d'archives sur le territoire d'Akwesasne Marcia Nozick , fondatrice, EMBERS (Eastside Movement for Business and Economic Renewal Society) et laureate PGGI 2020

, fondatrice, EMBERS (Eastside Movement for Business and Economic Renewal Society) et laureate PGGI 2020 Donna May Kimmaliardjuk, première chirurgienne cardiaque d'origine inuite au Canada

Ulrike Bahr-Gedalia , directrice principale, économie numérique, technologie et innovation; responsable de politique, Cyber. Right. Now. au sein de la Chambre de commerce du Canada

La cérémonie des PGGI sera diffusée le jeudi 18 mai à 19 h HE dans le cadre de la Semaine Innovation Canadienne #SIC23 (du 15 au 19 mai) .

À propos des Prix du Gouverneur général pour l'innovation

Lancés en 2016, les Prix du Gouverneur général pour l'innovation ont pour but d'inciter les Canadiens et Canadiennes à miser sur l'innovation et à suivre les traces d'entrepreneurs et d'entrepreneures audacieux.euses et avant-gardistes qui ont développé des moyens innovants ou plus efficaces de créer de la valeur et qui ont une influence considérable sur notre qualité de vie. Les prix sont décernés à des équipes ou à des organismes dont les innovations :

sont vraiment exceptionnelles;

favorisent une transformation;

ont une incidence positive sur la qualité de vie au Canada .

Chaque année, jusqu'à six lauréats et lauréates sont choisi.e.s au terme d'un processus de sélection en deux étapes et fondé sur le mérite. Pour de plus amples renseignements sur les prix, visitez le innovation.gg.ca/fr.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif indépendant et apolitique qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources qui mettent en lumière l'excellence canadienne. La FRH collabore avec des partenaires pour améliorer des vies et créer les conditions permettant à davantage de Canadiens et de Canadiennes de réussir et de prospérer. La FRH gère tous les aspects des Prix du Gouverneur général pour l'innovation.

Découvrez-en plus sur la FRH à www.rhf-frh.ca/fr.

