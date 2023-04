Contre les attaques de la CAQ, la riposte s'organise





MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - Plus d'une centaine de personnes, provenant d'organisations syndicales, communautaires et féministes, participent aujourd'hui à une assemblée citoyenne pour organiser la riposte sociale contre les attaques du gouvernement de la CAQ. En effet, face aux politiques de baisses d'impôt, de privatisation et de centralisation antidémocratique, les organisations sociales du Québec veulent faire entendre une autre voie.

« La mobilisation sociale doit reprendre! Avec la pandémie, le confinement et les résultats de la dernière élection, il est temps de faire entendre une voix d'opposition forte. Non, les baisses d'impôt ne sont pas une priorité. Non, la privatisation de l'aide au logement et l'abandon d'AccèsLogis ne sont pas acceptables, pas plus que la méga-réforme centralisatrice en santé et services sociaux, qui ouvre toute grande la porte au privé. Ce n'est pas comme ça qu'on reconstruira notre filet social, et ce message, nous entendons bien le porter haut et fort », lance Véronique Laflamme, porte-parole de la coalition.

Les choix politiques faits par la CAQ s'inscrivent en continuité avec les politiques néolibérales, qui ont affaibli nos programmes sociaux et nos services publics, ce qui nous a conduit à faire face à plusieurs crises, que se soit en matière de logement, d'itinérance, en santé mentale, en santé, en éducation et en enseignement supérieur...

« Le premier ministre peut bien nous parler de son objectif de combler notre écart de richesse avec l'Ontario, mais ce faisant il passe à côté de l'essentiel : reconstruire notre filet social, afin de répondre aux besoins de la population. En ce n'est pas avec les orientations politiques actuelles qu'on y arrivera, il faut un changement de cap », toujours selon Mme Laflamme.

Inquiète de l'accélération de la mise en place de politiques néolibérales depuis la réélection du gouvernement caquiste, la coalition Main rouge a convoqué ses groupes membres afin qu'ils puissent partager leurs différentes réalités et discuter des mesures à prendre afin de bloquer les attaques de la CAQ.

La Coalition Main rouge regroupe des organisations syndicales, féministes, communautaires et populaires depuis l'automne 2009 pour revendiquer l'accès à des services publics universels et de qualité, services qui sont indispensables pour le respect et la réalisation des droits humains pour tous et toutes. Afin d'y arriver, elle propose des politiques qui permettront de refinancer l'État de manière plus équitable, c'est-à-dire en mettant à contribution les ménages et les entreprises qui en ont les moyens et en protégeant les revenus nécessaires pour assurer à tout le monde un niveau de vie décent.

