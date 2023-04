Les modèles EP600 et AC500 de BLUETTI remportent le Red Dot Design Award 2023





BLUETTI, un important fournisseur de blocs d'alimentation portables, est fier d'annoncer que ses produits EP600 et AC500 ont remporté le prestigieux Red Dot Design Award 2023. Ce prix distingue le design exceptionnel des deux produits et reconnaît l'innovation et l'excellence de l'équipe de concepteurs de BLUETTI.

Le Red Dot Design Award est l'un des concours de design les plus renommés au monde, il attire des milliers de participants de différents pays et secteurs. Avoir remporté ce prix constitue un succès important pour BLUETTI et démontre l'engagement de la société à créer des produits qui sont non seulement fonctionnels mais aussi esthétiquement agréables.

L'ensemble EP600 + B500 constitue le dernier système de stockage d'énergie de BLUETTI qui utilise l'énergie solaire pour fournir aux habitations une électricité propre et fiable. Il est conçu pour une utilisation aussi bien avec connexion au réseau que hors réseau, avec une installation aisée et un fonctionnement simple. Grâce à sa conception modulaire pratique et soignée et à sa technologie de pointe, c'est la solution parfaite pour atteindre l'indépendance énergétique de manière durable.

L'ensemble AC500 + B300S est un bloc d'alimentation modulaire destiné à servir d'appoint à domicile ou pour la vie hors réseau. Il adopte des batteries LiFePo4 fiables exemptes de métaux lourds nocifs et incorporant une technologie avancée pour permettre la recharge rapide, la fonction de phase auxiliaire et une protection par onduleur. Il offre un design simple mais néanmoins esthétique et des performances supérieures, un vrai mariage de fonctionnalité et de beauté.

« Nous sommes très heureux d'avoir remporté le Red Dot Design Award 2023 », a déclaré Jame Ray, porte-parole de BLUETTI, « Notre équipe de concepteurs a travaillé sans relâche pour créer des produits qui sont non seulement performants mais aussi ont fière allure. L'obtention de ce prix témoigne de son travail acharné et de son dévouement, et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. »

BLUETTI a remporté ce prix à plusieurs reprises pour ses produits énergétiques innovants et écologiques. L'innovation, la durabilité et l'excellence sont inscrits dans son ADN. Les modèles EP600 et AC500 sont actuellement disponibles à l'achat sur le site Internet de BLUETTI, ils bénéficient de garanties de respectivement 10 ans et 4 ans.

À propos de BLUETTI

Depuis sa création, BLUETTI s'efforce de rester fidèle à l'idée d'un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour des applications intérieures comme extérieures, tout en offrant une expérience respectueuse de l'environnement exceptionnelle pour nos maisons et pour la planète. BLUETTI est présente dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients à travers le monde. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Internet de BLUETTI à l'adresse https://www.bluettipower.eu/.

18 avril 2023 à 07:55

