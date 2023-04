Les données d'Allstate révèlent les principales causes de dégâts d'eau pour les domiciles et les moyens de réduire les risques





MARKHAM, Ontario, 18 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les averses d'avril font éclore les fleurs de mai, mais elles peuvent aussi provoquer la fonte des neiges et des précipitations abondantes. Des données d' Allstate, compagnie d'assurance du Canada (« Allstate ») révèle que, si certains sinistres liés à des dégâts d'eau résultent de l'infiltration d'eau provenant de l'extérieur, les appareils électroménagers constituent aussi une source de dégâts d'eau souvent négligée.



« Avec la neige qui fond à vu d'oeil et le temps plus clément des derniers jours, de nombreux Canadiens commenceront leur grand ménage du printemps », dit Marc Tannous, directeur d'agence chez Allstate du Canada. « C'est aussi le moment idéal pour les propriétaires de donner la priorité à l'entretien de leur maison. En étant en mesure d'identifier les zones vulnérables de leur domicile susceptibles de provoquer des dégâts d'eau et en prenant des mesures proactives pour réduire le risque, ils peuvent non seulement économiser le temps et les ennuis liés à l'organisation des réparations, mais aussi protéger les documents importants et les objets du patrimoine familial qui ne peuvent pas être facilement remplacés. »

Les données relatives aux sinistres d'Allstate ont révélé que :

Près de la moitié (42 %) du nombre de réclamations soumises par les clients d'Allstate entre 2019 et 2022 étaient liées à des dégâts d'eau, ce qui en fait l'une des principales menaces pour les propriétaires.

Les ruptures de tuyaux intérieurs, les toilettes, les éviers, les douches et les machines à laver en mauvais état figurent parmi les principales causes de dommages par une source d'eau intérieure.

en mauvais état figurent parmi les principales causes de dommages par une source d'eau intérieure. Les infiltrations d'eau, causées par des précipitations abondantes et la fonte des neiges, ainsi que les ruptures de canalisations d'égout figurent parmi les causes les plus courantes de dommages par des sources extérieures.



Les données d'Allstate s'inscrivent dans une tendance plus large observée par le Bureau d'assurance du Canada . Les dégâts d'eau sont devenus l'une des principales causes de dommages matériels au pays, avec un coût annuel estimé à 2 milliards de dollars.

Conseils pour l'entretien de votre résidence

M. Tannous propose quelques conseils pour réduire le risque de dégâts d'eau de votre propriété.

À l'intérieur :

Assurez-vous que tous les occupants de la maison (y compris les enfants plus âgés) savent où se trouve le robinet d'eau principal et comment le fermer. Ce simple geste peut faire la différence pour limiter les dégâts d'eau en cas de fuite.

Les tuyaux en caoutchouc et les conduites d'eau des appareils comme les machines à laver et les lave-vaisselle ont une durée de vie limitée. Pensez à retirer les anciens tuyaux et à les remplacer par des tuyaux durables, en métal tressé.

Des robinets qui fuient ou des drains qui s'écoulent lentement peuvent être des signes avant-coureurs d'un problème de plomberie qui pourrait s'aggraver s'il n'est pas pris en charge. Faites appel à un professionnel.

Demandez à un plombier qualifié d'inspecter vos tuyaux pour vérifier qu'ils ne sont pas corrodés ou qu'ils ne présentent pas de fuites, puis d'effectuer les réparations nécessaires.

Si vous disposez d'une pompe de puisard pour évacuer l'excès d'eau de votre sous-sol, assurez-vous qu'elle est en bon état de fonctionnement, tout comme son système de drainage.

Installez un système de sécurité à domicile qui comprend des détecteurs de fuites d'eau et des avertisseurs qui peuvent vous alerter.

À l'extérieur :

Assurez-vous que vos fondations ne présentent pas de fissures susceptibles de laisser pénétrer l'eau et accordez une attention particulière aux nouvelles fissures ou à celles qui se sont agrandies. Faites appel à un professionnel pour inspecter et colmater les fissures.

Veillez à ce que les collecteurs d'eaux pluviales situés à proximité de votre maison, ainsi que vos gouttières, ne soient pas encombrés de feuilles et de débris.

Lors d'une averse de pluie, vérifiez que l'eau s'écoule loin de votre maison et qu'il n'y a pas de grosses flaques d'eau. Si vous constatez une lenteur dans l'évacuation des eaux de pluie, contactez votre municipalité ou un professionnel.

Faites vérifier chaque année les canalisations d'égout et les conduites d'eau par un professionnel agréé et éliminez toute obstruction. Ceci est particulièrement important s'il y a beaucoup d'arbres sur votre propriété, car les racines peuvent s'introduire dans les canalisations par les fissures ou les joints, ce qui entraîne des fuites.

M. Tannous ajoute également : « Une police d'assurance habitation standard peut couvrir les dégâts d'eau causés par l'éclatement de canalisations ou par un appareil électroménager. Cependant, il se peut que vous ayez besoin d'une protection renforcée pour les refoulements d'égouts ou les inondations , ce qui n'est généralement pas couvert par une police standard. Je recommande également aux propriétaires de prendre le temps d'examiner leur couverture d'assurance avec un agent ou un courtier afin de comprendre leur risque de dégâts d'eau. »

Pour d'autres conseils de sécurité liés à l'entretien de votre résidence, consultez le blogue Conseils du quotidien à l'adresse https://blogue.allstate.ca/taches-entretien-residentiel-menage-printemps-prevenir-degats-eau/ .

18 avril 2023 à 06:00

