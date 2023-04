Les villes les plus riches du monde en 2023





LONDRES, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- En ce qui concerne le nombre de résidents millionnaires, les villes des États-Unis et de la Chine dominent le top 10 des villes les plus riches du monde . Une seule ville européenne, à savoir Londres, apparaît dans la liste 2023 publiée aujourd'hui par Henley & Partners , le cabinet international de conseil en migration des investissements, en partenariat avec New World Wealth . la société mondiale de renseignements sur la richesse.

New York est la ville la plus riche du monde avec 340 000 millionnaires, tandis que deux autres pôles de richesse américains - la région de la baie de San Francisco et Los Angeles - arrivent aux 3e et 6e places, avec respectivement 285 000 et 205 400 résidents fortunés (remarque : Le terme « particulier fortuné » ou « HNWI » désigne une personne disposant d'un patrimoine investissable supérieur à 1 million de dollars ; tous les chiffres sont arrondis à la centaine la plus proche).

Tokyo, qui a dominé le peloton il y a dix ans, passe au deuxième rang avec 290 300 millionnaires, et Londres, la ville la plus riche du monde depuis de nombreuses années, tombe au quatrième rang avec 258 000 résidents fortunés. La cité-État de Singapour, généralement considérée comme la ville la plus favorable aux entreprises dans le monde et l'une des meilleures destinations pour les millionnaires en migration, se trouve à la 5e place avec 240 100 résidents millionnaires, tandis que Sydney vient en 10e position avec 126 900 millionnaires. Abritant certaines des banlieues résidentielles les plus exclusives au monde, Sydney a connu une croissance de la richesse particulièrement forte au cours des 20 dernières années et devrait faire partie des cinq villes les plus riches du monde d'ici 2040.

La Chine compte trois villes parmi les 10 villes les plus riches, avec Hong Kong (129 500 millionnaires), Pékin (128 200) et Shanghai (129 200), qui prennent respectivement les 7e, 8e et 9e places. Pékin et Shanghai ont toutes les deux gravi les échelons au cours de la dernière décennie, mais Hong Kong a chuté, passant de la 4e place en 2012 à la 7e place actuellement.

Le Dr Juerg Steffen , PDG de Henley & Partners, déclare que « 7 des 10 villes les plus riches du monde se trouvent dans des pays qui accueillent des programmes officiels de migration des investissements et encouragent activement l'investissement direct étranger en retour de droits de résidence ou de citoyenneté ».

Les États-Unis et la Chine dominent également le top 10 des villes à croissance rapide en ce qui concerne les résidents millionnaires au cours de la dernière décennie. L'une des destinations de vacances les plus populaires de Chine, Hangzhou, arrive en tête du palmarès avec une augmentation du nombre de millionnaires de 105 % entre 2012 et 2022, tandis que Shenzhen et la ville portuaire de Guangzhou ont également connu une expansion significative du nombre de résidents fortunés, à 98 % et 86 %, respectivement. Aux États-Unis, les trois « points chauds » où le nombre de millionnaires connaît la croissance la plus rapide sont Austin (croissance de 102 % du taux de résidents fortunés), West Palm Beach (90 %) et Scottsdale (88 %). L'Inde compte deux villes dans le top 10 : Bengaluru (88 %) et Hyderabad (78 %). Les deux dernières places vont à Sharjah (84 %), centre culturel des Émirats arabes unis, et à Ho Chi Minh-Ville au Vietnam (82 %), qui émerge rapidement comme le prochain grand centre de richesse de l'Asie.

Selon Andrew Amoils, responsable de la recherche chez New World Wealth, les lieux qui, traditionnellement, attirent les personnes fortunées, ont également vu le nombre de leurs résidents millionnaires augmenter fortement au cours de la dernière décennie. « Monaco reste sans doute le meilleur refuge au monde pour les super-riches. La richesse moyenne d'une personne vivant dans la principauté dépasse les 10 millions de dollars américains, ce qui fait de Monaco la ville la mieux classée sur la base de la richesse par habitant. Monaco est également la ville la plus chère au monde, avec des prix d'appartement dépassant 35 000 dollars américains le mètre carré. Dubaï est un autre centre de richesse international de premier plan, avec ses faibles taux d'imposition, ce qui en fait un pôle d'attraction pour les millionnaires du monde entier souhaitant émigrer. Pour la seule année 2022, environ 3 500 personnes fortunées ont emménagé dans la ville ».

Lire le communiqué de presse complet et le rapport 2023 sur les villes les plus riches du monde .

18 avril 2023 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :