EBMI SIGNE UN MÉMORANDUM D'ENTENTE AVEC SFIO POUR CONSTRUIRE UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ INTÉGRATIVE DE CLASSE MONDIALE À PALAWAN, AUX PHILIPPINES





MANILLE, Philippines, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- European Biological Medicine Inc., une filiale de l'European Wellness Biomedical Group (EW Group), a signé un mémorandum d'entente avec Starfleet Innotech, Inc. (SFIO) pour construire un établissement de santé intégrative de classe mondiale à Palawan, aux Philippines, dans le cadre du projet MORAYA, une société de développement immobilier qui bâtit des communautés axées sur le bien-être.

Le mémorandum d'entente a été signé par le Professeur Dato' Sri Mike Chan, président d'EW Group, et Jefferson D. Lacson, fondateur de SFIO. Grâce à ce partenariat, les deux parties développeront et exploiteront l'établissement de médecine intégrative et holistique de MORAYA, un projet de communauté écoluxueuse de huit hectares qui ouvrira bientôt à Puerto Princesa, sur l'île de Palawan.

MORAYA prévoyait de s'établir comme le principal développeur de communautés axées sur l'innovation qui sont à l'avant-garde de l'introduction de technologies révolutionnaires pour un avenir plus sain. Ce projet offrira un environnement luxuriant et sain à la communauté, méticuleusement conçu pour prendre soin de ses résidents.

L'installation sera exploitée grâce aux systèmes et protocoles de régénération biologique d'EW et à des solutions de traitement et des produits élaborés par EW Group. Ce projet deviendra bientôt la destination populaire offrant des traitements holistiques anti-âge, de ralentissement du vieillissement, d'esthétique et de gestion des maladies et de la santé à tout âge de la vie.

Considérant l'immobilier axé sur le bien-être comme la nouvelle frontière, les consommateurs deviennent plus attentifs à leurs maisons, leurs quartiers et leur environnement dans leur vie et leurs activités quotidiennes.

European Wellness Biomedical Group

Ce groupe européen primé est surtout connu pour ses développements pionniers dans le domaine des cellules souches précurseurs (progéniteurs) spécifiques aux organes, des peptides biologiques et synthétiques, de la médecine biologique régénérative, des immunothérapies, des nutraceutiques et des cosméceutiques.

Les divisions commerciales multinationales d'EW Group comprennent la recherche et le développement, les académies biomédicales, les centres hospitaliers et de bien-être et la distribution de produits nutraceutiques dans 80 pays. EW Group possède et exploite également un réseau croissant d'hôpitaux et de centres médicaux accrédités au niveau international et spécialisés dans la biomédecine régénérative, ainsi que des centres de bien-être de luxe dans le monde entier. Actuellement, EW Group a son siège en Allemagne et en Malaisie (Asie-Pacifique) avec des installations de recherche en Allemagne, en Suisse, en République tchèque et au Royaume-Uni.

Starfleet Innotech, Inc.

Cette société de portefeuille mondiale se concentre sur l'innovation en identifiant les collaborations disruptives au sein et à l'extérieur de ses trois industries clés. Elle affiche une forte présence en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Malaisie, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis et aux Philippines. Starfleet réalise des investissements stratégiques dans des entreprises à potentiel de forte croissance, créant des synergies au sein de son portefeuille diversifié pour offrir une valeur maximum aux actionnaires. Guidé par la tradition, animé par l'innovation et favorisé par la collaboration ? Starfleet concentre ses ressources sur une trajectoire de croissance afin de construire un écosystème commercial mondial, comme en témoignent ses divers investissements dans l'industrie.

