EW GROUP BRILLE AU 12E SYMPOSIUM A4M 2023 ET À L'ATELIER « ALL-ON BIOREGEN OPTIMIZATION »





BANGKOK, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- European Wellness Biomedical Group (EW Group) a participé avec succès à un événement exclusif, le 12e symposium A4M 2023, qui s'est tenu au Centara, à Bangkok, du 16 au 19 février 2023.

Le symposium A4M, qui dure deux jours, a débuté par une cérémonie de bienvenue à laquelle ont participé le Dr Manus Potaporn (directeur général adjoint du département des services médicaux, Thaïlande) en tant qu'invité d'honneur, ainsi que le professeur Mike Chan (président de A4M Thaïlande), le Dr Jakkriss Bumisawasdi (président d'honneur de A4M Thaïlande) et le Dr Robert Goldman (fondateur de A4M).

Le 19 février, l'European Wellness Academie (EWA), une branche éducative à but non lucratif d'EW Group, a organisé un atelier exclusif, « All-On Bioregen Optimization », pour explorer le monde de la médecine anti-âge et régénérative, avec la participation de quelques-uns des plus grands experts mondiaux de la médecine anti-âge.

Le professeur Mike Chan a présenté ses deux sujets, « The Application of Regenerative Precursor Stem Cells, Peptides & Exosomes in Precision Medicine » (L'application des cellules souches précurseurs régénératrices, des peptides et des exosomes dans la médecine de précision) et « Phyto-Myco-based Nano Organo Peptides : A New Trend in Precision Medicine » (Les peptides nano-organiques à base de phyto-myco : une nouvelle tendance en médecine de précision).

Le projet « Precision Medicine in Age Reversal » (Médecine de précision pour l'inversion de l'âge), qui a rassemblé les acteurs de la lutte contre le vieillissement et ceux du bien-être sur une même plateforme, vise à atteindre les objectifs de la médecine de précision qui sont centrés sur le patient et peuvent diviser les patients en sous-groupes en fonction de la vulnérabilité de leur maladie, de leur pronostic ou de leur réaction à un traitement spécifique. Il est conçu et administré après un diagnostic complet utilisant l'analyse panomique et la biologie systémique pour analyser l'état du patient au niveau moléculaire et appliquer des thérapies ciblées pour traiter la progression de la maladie.

La médecine anti-âge vise à améliorer le vieillissement humain et à maximiser le bien-être physique et mental. Les données scientifiques et les revues médicales confirment l'importance accordée par le modèle à la médecine clinique préventive et régénérative avancée.

L'implication des acteurs de la santé et du bien-être aura une influence significative sur le secteur de l'anti-âge pendant de nombreuses années. Ces secteurs ont toutefois travaillé ensemble pour améliorer la qualité de vie des individus et contribueront à définir l'avenir même de la médecine moderne.

European Wellness Biomedical Group

Ce groupe européen primé est surtout connu pour ses développements pionniers dans le domaine des cellules souches précurseurs (progéniteurs) spécifiques aux organes, des peptides biologiques et synthétiques, de la médecine biologique régénérative, des immunothérapies, des nutraceutiques et des cosméceutiques.

Les divisions commerciales multinationales d'EW Group comprennent la recherche et le développement, la biofabrication, les académies biomédicales, les centres hospitaliers et de bien-être et la distribution de produits nutraceutiques dans 80 pays. EW Group possède et exploite également un réseau croissant d'hôpitaux et de centres médicaux accrédités au niveau international et spécialisés dans la biomédecine régénérative, ainsi que des centres de bien-être de luxe dans le monde entier. Actuellement, EW Group a son siège en Allemagne et en Malaisie (Asie-Pacifique) avec des installations de recherche en Allemagne, en Suisse, en République tchèque et au Royaume-Uni.

https://european-wellness.eu/

