Hoymiles aide les clients à maximiser la production d'énergie grâce aux nouveaux micro-onduleurs triphasés 4 en 1

HANGZHOU, Chine, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- Fournisseur leader d'énergie intelligente et de micro-onduleurs, Hoymiles lance sur le marché une nouvelle gamme de micro-onduleurs triphasés 4 en 1, spécialement conçus pour les petits systèmes solaires à usage commercial et industriel.

Hoymiles s'attache toujours à fournir aux clients des produits exceptionnels sur le plan technique. Néanmoins, la marque procède également constamment à une réévaluation de ses produits existants, cherchant des moyens de fournir les meilleurs produits possible aux clients dans différents marchés.

Les nouveaux micro-onduleurs triphasés HMT sont équipés de trois options de puissance de 1 600 VA, 1 800 VA et 2 000 VA, ce qui en fait un choix idéal pour les applications commerciales et industrielles.

Pourquoi Hoymiles a-t-elle lancé ces nouveaux micro-onduleurs triphasés 4 en 1 ?

« Ces nouveaux micro-onduleurs sont conçus pour aider à prendre en charge les modules photovoltaïques haute puissance, qui deviennent de plus en plus prisés sur le marché », explique Steven Zhang, directeur des produits chez Hoymiles. « Avec la variation des réseaux triphasés d'un pays ou d'une région à l'autre, les micro-onduleurs sont également conçus pour s'adapter à un large éventail d'exigences, ce qui en fait un produit approprié pour les clients Hoymiles du monde entier. »

Quelle est la particularité de ces micro-onduleurs ?

Ces micro-onduleurs triphasés 4 en 1 permettent d'améliorer la rentabilité pour les clients, car une unité peut prendre en charge jusqu'à quatre modules photovoltaïques.

Avec une puissance de sortie maximale pouvant atteindre 2 000 VA et une intensité d'entrée CC maximale de l'ordre de 16 A, ces micro-onduleurs peuvent fonctionner de façon harmonieuse avec les principaux modules photovoltaïques haute puissance 182/210. La tension d'entrée maximale de 65 V fait des micro-onduleurs des produits largement compatibles avec les principaux modules photovoltaïques, en particulier ceux dotés d'une tension en circuit ouvert élevée, comme les modules 182 à 78 cellules. Il s'agit d'une amélioration topologique du précédent modèle de micro-onduleur triphasé de Hoymiles (HMT-2250), qui avait une intensité et une tension d'entrée maximales de 11,5 A et 60 V, respectivement. Ces modifications rendent les nouveaux micro-onduleurs HMT 4 en 1 plus stables et permettent aux clients de maximiser la production d'énergie tout en en réduisant les pertes.

Grâce à des optimisations soigneusement conçues, ces micro-onduleurs sont plus faciles à installer pour les clients. Les deux canaux d'entrée situés de chaque côté du micro-onduleur permettent aux clients de planifier facilement leur système et de trouver la configuration optimale de micro-onduleurs et de panneaux qui leur convient.

Par ailleurs, les micro-onduleurs sont équipés du système de communication sans fil Sub-1G avec passerelle de communication DTU (unité de transfert de données) Hoymiles, ce qui rend la transmission des données plus stable sur de longues distances.

Comme tous les micro-onduleurs Hoymiles, les nouveaux micro-onduleurs triphasés 4 en 1 intègrent un relais de protection du réseau qui permet de garantir la sécurité des utilisateurs.

Forts de toutes ces fonctionnalités, les nouveaux modèles de micro-onduleurs sont plus polyvalents, plus efficaces, plus sûrs et plus faciles d'utilisation pour tous les clients Hoymiles.

À propos de Hoymiles

Fondé en 2012, Hoymiles est un fournisseur mondial de solutions MLPE (électronique de puissance au niveau du module), spécialisé dans les micro-onduleurs au niveau du module, les systèmes de stockage et les systèmes d'arrêt rapide. Forte de sa vision d'un avenir propre et durable, la société s'attelle à stimuler l'innovation dans le secteur des solutions d'énergie intelligentes grâce à ses produits hautes performances et accessibles.

Avec une équipe d'ingénieurs chevronnés, plus de 1200 experts à travers le monde et un réseau de partenaires de distribution et de services couvrant l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie, Hoymiles permet à de nombreux clients particuliers et professionnels dans plus de 110 pays et régions de passer à la véritable énergie ouverte.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://www.hoymiles.com/

