Q4 Inc. annonce la nomination de son responsable de l'exploitation

Q4 Inc. (TSX : QFOR) (« Q4 » ou la « Société »), un chef de file des plateformes de communications pour les marchés de capitaux, est fier d'annoncer la nomination de Keith Reed au poste de Chief Operating Officer (« COO ») à compter du 17 avril 2023. Donna de Winter demeurera la responsable financière (« CFO ») de la société, tout en transférant ses responsabilités de COO à M. Reed.

« Au nom du conseil d'administration et de l'ensemble de l'équipe, c'est avec grand plaisir que nous annonçons la nomination de notre nouveau responsable de l'exploitation, Keith Reed, qui apporte à l'entreprise une vaste expérience en matière d'optimisation des revenus et de l'efficience opérationnelle », déclare Darrell Heaps, fondateur et PDG, Q4 Inc. « L'exécution de notre stratégie de succès client, de ventes, de produits et de nos unités commerciales mondiales est au coeur de notre succès. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec Keith pour promouvoir une croissance efficace et rentable pour de nombreuses années à venir. »

« Je suis ravi de me joindre à l'équipe de Q4 et d'apporter mon expertise à la croissance et au succès continus de l'entreprise », déclare Keith Reed. « Q4 dispose d'une plateforme unique avec un ensemble de données considérable sur lesquel s'appuyer pour accélérer la croissance et optimiser l'expérience client. J'ai hâte de générer encore plus de valeur pour les clients en leur offrant des possibilités supplémentaires d'utiliser la plateforme Q4, tout en continuant à fournir un service client d'exception. »

À propos de Keith Reed

M. Reed a plus de 25 ans d'expérience dans le leadership opérationnel dans le secteur de la technologie, avec une expertise dans la réussite client, le développement de produits et les ventes. Avant d'intégrer Q4, M. Reed a récemment occupé le poste de responsable de la clientèle chez VersaPay, un fournisseur collaboratif de solutions de comptes débiteurs et de paiements B2B. En outre, Keith a occupé des postes de direction chez Keap, une société de plateforme CRM, et Intuit, la plateforme de technologie financière mondiale derrière des marques notables telles que Quickbooks, TurboTax, et Mailchimp, où il a passé 15 ans de sa carrière. Keith a obtenu son Bachelor en histoire de l'Université de Californie, à Santa Barbara.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX : QFOR) est une plateforme de communication leader sur les marchés des capitaux qui transforme la façon dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques d'investissement prennent leurs décisions pour entrer en contact, communiquer et s'engager efficacement les uns avec les autres.

La plateforme Q4 facilite les interactions entre les marchés des capitaux grâce à des produits de site Web de relations avec les investisseurs, des solutions d'événements virtuels, des analyses d'engagement, de la CRM de relations avec les investisseurs, des analyses des actionnaires et du marché, de la veille et des outils ESG. La plateforme Q4 est la seule plateforme globale de marchés de capitaux qui promeut numériquement les connexions, analyse l'impact et cible le bon engagement pour aider les entreprises cotées en bourse à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

La société est un partenaire de confiance de plus de 2 650 entreprises cotées dans le monde, y compris de nombreuses marques parmi les plus reconnues au niveau mondial, et maintient une culture primée où les membres de l'équipe grandissent et prospèrent.

Basé à Toronto, Q4 dispose également de bureaux à New York et Londres. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.q4inc.com.

Mise en garde relative aux informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières en vigueur. Les informations prospectives peuvent généralement être identifiées par l'utilisation de termes prévisionnels tels que « s'attendre à », « continuer », « anticiper », « avoir l'intention de », « viser », « planifier », « penser », « budget », « estimation », « prévision », « prévoir », « proche de », « cible » ou des versions négatives de ceux-ci et des expressions similaires. Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et sont sujettes à des risques et incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société et sont susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux qui sont divulgués ou suggérés par les informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux qui sont divulgués dans le formulaire d'information annuel le plus récent de la Société. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige. Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses ainsi que sur ces risques et incertitudes sont contenus dans les dossiers déposés par la Société auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, y compris son dernier formulaire d'information annuel et le rapport de gestion. Ces dossiers sont également disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse q4inc.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

