Avis aux médias : Déménagement des résidents des Résidences Floralies LaSalle et des Floralies Lachine





POINTE-CLAIRE, QC, le 17 avril 2023 /CNW/ - Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal annonce qu'il procèdera à partir d'aujourd'hui au déménagement des résidents des Résidences Floralies LaSalle et Floralies Lachine. Les résidents, les familles et les employés ont été informés ce matin. Cette décision était celle qui s'imposait pour assurer le bien-être, la santé et la sécurité des résidents. Cela vise environ 200 personnes.

Le CIUSSS accompagnera les résidents et leur famille dans toutes les étapes du déménagement et dans l'intégration de leur nouveau milieu de vie. Chaque résident sera jumelé avec un intervenant pour identifier précisément ses besoins et pour répondre à ses questions et ses préoccupations. Le plan de déménagement sera établi en fonction des besoins spécifiques du résident. Nos équipes, de même que celles du Comité des usagers et du Commissariat aux plaintes et à la qualité des services sont entièrement mobilisés pour soutenir les résidents dans ces démarches. De l'aide psychosociale sur place est également disponible en tout temps pour les résidents qui en ressentiraient le besoin.

« La situation générale dans ces installations a été stabilisée depuis l'automne dernier, et ce, grâce à des efforts concertés de toutes les parties impliquées. Toutefois, dans un souci d'assurer le bien-être, la santé et la sécurité des résidents à long terme, nous avons décidé de procéder au déménagement de tous les résidents vers d'autres milieux de vie. » affirme Jean-François Miron, Directeur général adjoint au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et administrateur provisoire des Floralies Lachine et Floralies LaSalle.

Rappelons que le CIUSSS a été désigné fondé de pouvoir de l'administration provisoire des missions CHSLD des Floralies LaSalle et des Floralies Lachine depuis septembre 2022. Il assure également l'administration provisoire des missions RI et RPA depuis la même date. Le déménagement se fera en collaboration avec les trois CIUSSS impliqués aux Floralies (CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal et CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal).

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal répondra aux questions des médias en point de presse le 18 avril à 10h30.

Lieu : 2400, Boulevard des Sources, Pointe-Claire, 2e étage, H9R 5W3.

Merci de vous accréditer par courriel : [email protected].

À propos du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est issu du regroupement du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de l'Ouest-de-l'Île, du CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle, du Centre hospitalier de St. Mary, de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, du Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal, du Centre de soins prolongés Grace Dart, des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw et de l'Hôpital Sainte-Anne.

17 avril 2023 à 14:44

