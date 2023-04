Le ministre Blair accueille favorablement le rapport final du comité consultatif d'experts sur l'approche du Canada en matière de financement pour la reprise après sinistre





OTTAWA, ON, le 17 avril 2023 /CNW/ - Partout au Canada, les collectivités sont plus nombreuses que jamais à connaître des catastrophes naturelles dévastatrices telles que les inondations, les feux de forêt et les tempêtes. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les Canadiens touchés par les catastrophes, à aider les collectivités à se rétablir et à accroître notre résilience.

L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, a annoncé aujourd'hui la publication du rapport intitulé «?Bâtir l'avenir ensemble : vers un Canada plus résilient?», lequel présente un examen du comité consultatif d'experts chargé d'examiner l'efficacité et de la viabilité du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC).

Le rapport présente les conclusions et les recommandations du comité sur la manière de moderniser le programme des AAFCC pour non seulement soutenir la reprise après sinistre, mais aussi pour aider à construire des collectivités plus résilientes dans un contexte de risque changeant. Le comité a également fourni des considérations particulières sur la meilleure façon d'harmoniser le programme avec les travaux plus généraux d'atténuation des catastrophes et d'adaptation aux changements climatiques.

Le gouvernement du Canada se servira de ces recommandations pour orienter l'examen de l'approche fédérale en matière d'aide financière en cas de catastrophe afin de garantir le maintien d'une source durable de soutien pour les provinces et les territoires, tout en prenant des mesures pour aider les collectivités à atténuer les répercussions des futures catastrophes naturelles.

Citation



«?Les conclusions et les recommandations du rapport fournissent des informations précieuses qui permettront de modifier le financement pour la reprise après sinistre au Canada afin que nous puissions continuer à soutenir les personnes dans le besoin et à améliorer la résilience des collectivités face aux catastrophes futures. Je remercie tous les membres du comité pour leur travail assidu.?»

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

Faits en bref

Dans sa plus récente lettre de mandat, le ministre Blair a été chargé d'entreprendre un examen exhaustif du programme des AAFCC en faisant appel à des experts pour formuler des recommandations et des modifications au programme.

Le programme des AAFCC fournit une aide financière aux gouvernements provinciaux et territoriaux lorsque les coûts d'intervention et de rétablissement à la suite d'une catastrophe naturelle dépassent ce qu'ils pourraient être en mesure d'assumer seuls. Ces dernières années, la fréquence et la gravité accrues des catastrophes naturelles comme les inondations et d'autres événements liés aux changements climatiques ont entraîné une augmentation des coûts et des répercussions pour les Canadiens et leurs collectivités.

À partir de mars 2023, le programme des AAFCC a versé plus de 7,9 milliards de dollars aux provinces et aux territoires depuis son lancement en 1970, dont 73 % de ce montant au cours des dix dernières années.

Le gouvernement du Canada a prolongé les modalités actuelles du programme des AAFCC jusqu'au 31 mars 2024 afin de permettre l'achèvement de l'examen des AAFCC. Cette prolongation garantit que les provinces et les territoires continueront de recevoir l'aide financière fédérale dont ils ont besoin à la suite d'une catastrophe pendant que le programme fait l'objet d'un examen.

a prolongé les modalités actuelles du programme des AAFCC jusqu'au 31 mars 2024 afin de permettre l'achèvement de l'examen des AAFCC. Cette prolongation garantit que les provinces et les territoires continueront de recevoir l'aide financière fédérale dont ils ont besoin à la suite d'une catastrophe pendant que le programme fait l'objet d'un examen. Le budget de 2023 prévoit de fournir 48,1 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2023-2024, pour identifier les zones à haut risque d'inondation et pour mettre en oeuvre un programme modernisé des AAFCC visant à encourager les efforts d'atténuation.

Le comité consultatif, composé de huit membres, regroupe des experts du secteur public, du milieu universitaire, d'organisations à but non lucratif, de collectivités autochtones et du secteur privé. Le comité a consulté les provinces et les territoires, des partenaires autochtones ainsi que d'autres intervenants clés dans le domaine de la gestion des urgences afin de veiller à ce que les recommandations formulées reflètent les différentes expériences et réalités auxquelles le pays est confronté.

En plus d'investir dans la modernisation du programme des AAFCC, le gouvernement du Canada prend un certain nombre de mesures en vue d'améliorer la résilience des Canadiens face à la fréquence et aux coûts croissants des catastrophes, notamment :

prend un certain nombre de mesures en vue d'améliorer la résilience des Canadiens face à la fréquence et aux coûts croissants des catastrophes, notamment : Comme proposé dans le budget de 2023 :



Investir 15,3 millions de dollars supplémentaires pour créer un portail en ligne accessible au public où les Canadiens peuvent accéder à des informations concernant leurs risques d'inondation ainsi qu'à des ressources et à des suggestions sur la meilleure façon de protéger leurs foyers et leurs collectivités?;





Investir 31,7 millions de dollars pour créer un programme d'assurance à coût modique contre les inondations, visant à protéger les ménages exposés à un risque élevé d'inondation et sans accès à une assurance adéquate. En parallèle, le gouvernement du Canada s'engagera également avec l'industrie pour trouver des solutions aux problèmes d'assurance contre les tremblements de terre et à d'autres défis du marché de l'assurance liés au climat?;

s'engagera également avec l'industrie pour trouver des solutions aux problèmes d'assurance contre les tremblements de terre et à d'autres défis du marché de l'assurance liés au climat?;

Investir 63,8 millions de dollars sur trois ans dans le Programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation en achevant la cartographie des zones à haut risque d'inondation en partenariat avec les provinces et les territoires?;



Travailler en collaboration avec les partenaires pour concrétiser les priorités communes énoncées dans la première stratégie nationale d'adaptation du pays dans le but d'aider le Canada à être plus résilient et à se préparer à faire face aux effets des changements climatiques. Le renforcement de la résilience nationale face aux catastrophes est l'un des cinq domaines d'action de la stratégie?;

à être plus résilient et à se préparer à faire face aux effets des changements climatiques. Le renforcement de la résilience nationale face aux catastrophes est l'un des cinq domaines d'action de la stratégie?;

Collaborer avec les provinces et les territoires, les peuples autochtones, les municipalités et les responsables de la gestion des urgences pour mettre en oeuvre la Stratégie de sécurité civile afin d'aider le Canada à mieux empêcher les urgences et les catastrophes, à en atténuer les effets, à les prévoir, à s'y préparer, à y répondre et à s'en remettre?;

à mieux empêcher les urgences et les catastrophes, à en atténuer les effets, à les prévoir, à s'y préparer, à y répondre et à s'en remettre?;

Élaborer un profil national des risques pour améliorer la collaboration et la gouvernance au sein de l'ensemble de la société afin de renforcer la résilience et d'améliorer la compréhension des risques de catastrophe dans tous les secteurs de nos collectivités?;



Inclure la résilience climatique dans le Code national du bâtiment et mener des recherches pour prendre en compte la résilience climatique dans la conception des bâtiments?;



Financer des projets d'infrastructure par le biais du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes afin d'aider les collectivités à mieux résister aux effets potentiels des catastrophes.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

17 avril 2023 à 12:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :