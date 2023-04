Plus de 400 projets du Fonds canadien de revitalisation des communautés améliorent l'infrastructure communautaire dans le Sud de l'Ontario





Plus de 140 millions de dollars pour alimenter la revitalisation des communautés et les économies locales

OTTAWA, ON, le 17 avril 2023 /CNW/ - Les collectivités et les régions du Sud de l'Ontario sont essentielles à l'économie diversifiée du Canada. Les espaces publics partagés, tels que les rues principales, les centres culturels, les parcs et autres, sont le coeur de ces collectivités. Ils rassemblent les gens, tout en soutenant les entreprises et les emplois locaux.

Pendant la pandémie, de nombreuses collectivités ont connu une réduction significative de la circulation piétonnière, alors que des précautions étaient mises en place pour assurer la sécurité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a lancé le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC), un fonds national doté de 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les collectivités à construire de nouvelles infrastructures et à rassembler les gens, en favorisant les liens et les loisirs qui font partie intégrante du bien-être mental et physique.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement

économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), a souligné que plus de 140 millions de dollars ont été versés à 415 collectivités et organisations du Sud de l'Ontario par le biais du FCRC. Ces investissements ont aidé les collectivités à construire de nouvelles infrastructures et à revitaliser les actifs existants, notamment en rénovant les sentiers dans les centres-villes, en améliorant l'accessibilité, en créant de nouvelles aires de jeux et des espaces de rassemblement en plein air, en remettant en état des pavillons et des complexes sportifs, ainsi qu'en apportant d'autres améliorations destinées à rassembler les gens et à faire croître leurs économies locales.

Ce financement comprend 750 000 dollars pour le Canton de Zorra afin d'améliorer l'accessibilité et l'efficacité énergétique de son nouveau centre municipal de Zorra, neutre en carbone, à Thamesford. L'installation servira de carrefour communautaire avec une garderie, des programmes de loisirs en plein air et une place publique.

La Société géographique royale du Canada, à Ottawa, a reçu près de 490 000 dollars pour l'installation d'un jardin de la réconciliation. Conçu, créé et entretenu par des membres de la communauté autochtone, ce jardin abritera des espèces indigènes et offrira au public la possibilité d'apprendre les usages traditionnels des plantes et de profiter de l'espace vert.

Community Living North Halton, à Milton, a reçu 186 000 dollars pour réparer et revitaliser le carrefour communautaire de Todd Road afin d'en améliorer l'accessibilité, de réduire les impacts environnementaux et de permettre d'offrir une plus grande variété de programmes au public. Ce carrefour aide les enfants et les adultes ayant des besoins particuliers à mener une vie active au sein de leur communauté en proposant des services sociaux, récréatifs et de répit.

Par ailleurs, la Southern Georgian Bay Chamber of Commerce a reçu 120 000 dollars pour rénover et agrandir le centre d'information communautaire. De nouveaux affichages numériques et des kiosques de réservation informeront les visiteurs sur le patrimoine autochtone et francophone de Simcoe Nord et permettront aux entreprises locales d'accroître leurs revenus, tandis que des structures extérieures permettront aux artisans locaux d'organiser des marchés saisonniers. L'installation sera également plus accessible grâce à des rampes d'accès, des dispositifs d'ouverture des portes et une signalisation en gros caractères.

Grâce à ces investissements, et à bien d'autres, le gouvernement du Canada améliore la qualité de vie des Canadiennes et Canadiens en investissant dans des espaces partagés afin de les rendre plus sécuritaires, plus verts et plus accessibles, tout en stimulant les économies locales en vue d'un avenir solide.

Citations

«?Le gouvernement du Canada est déterminé à rassembler les communautés en construisant l'infrastructure publique par le biais du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC). Ces investissements ont permis d'aider plus de 415 collectivités et organisations du Sud de l'Ontario à ramener les visiteurs dans leur région en modernisant les espaces publics pour tout le monde. Ensemble, nous donnons la priorité aux citoyens et nous développons des économies locales qui fonctionnent pour tous.?»

- L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Le canton de Zorra attend avec impatience l'ouverture de la nouvelle installation afin de répondre, maintenant et à l'avenir, aux besoins des habitants. Le projet n'aurait pas été possible sans l'investissement effectué grâce au financement de FedDev Ontario et nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec elle dans l'avenir. »

- Karen Martin, directrice des Services généraux, Canton de Zorra

« Reconnaissant le privilège et la responsabilité qui accompagnent le fait que notre édifice soit situé au confluent de trois rivières sacrées du territoire non cédé algonquin, la Société géographique royale du Canada est honorée de travailler avec les Anciens et les Survivants de Kitigan Zibi à la création d'un jardin de la réconciliation au 50, rue Sussex. Nous sommes reconnaissants de l'appui de FedDev Ontario dans la réalisation de cette vision commune. »

- Charlene Bearhead, vice-présidente, Apprentissage et réconciliation, Société géographique royale du Canada

«?Les améliorations à notre installation de Todd Road ont suscité un regain d'énergie nécessaire à tous ceux qui utilisent l'espace. Nous, l'équipe du Programme de traitement, avons pu utiliser ce regain d'énergie comme point de départ pour développer nos programmes à un niveau supérieur. Merci FedDev Ontario!?»

- David Hyde, directeur de Programme de traitement, Community Living North Halton

« L'investissement du FCRC, obtenue grâce à FedDev Ontario, nous a permis de rénover complètement notre bureau de la Chambre de commerce, le rendant accueillant pour les visiteurs et transformant l'espace en un carrefour communautaire dynamique. Nous sommes impatients d'accueillir les visiteurs et les habitants dans cet espace pour faire connaître le riche patrimoine de notre région et faire la promotion de nos petites entreprises, attractions et événements »

- Cathy Tait, directrice générale, Southern Georgian Bay Chamber of Commerce

Faits en bref

Le Sud de l' Ontario compte plus de 14 millions d'habitants, répartis dans 37 divisions de recensement et 289 collectivités distinctes. Il contribue de manière importante à l'économie canadienne.

l' compte plus de 14 millions d'habitants, répartis dans 37 divisions de recensement et 289 collectivités distinctes. Il contribue de manière importante à l'économie canadienne. Avec un investissement national de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) avait pour objectif de soutenir les organisations à but non lucratif, les municipalités et les autres groupes communautaires, ainsi que les groupes sous-représentés et les communautés autochtones, sur la voie de la reprise économique. Le FCRC a soutenu des projets visant à construire de nouvelles infrastructures communautaires et à revitaliser les actifs existants, à ramener les gens dans les espaces publics en toute sécurité et à stimuler les économies locales.

La période de réception des demandes au titre du FCRC est fermée dans le Sud de l' Ontario , mais le financement de base de l'Agence est toujours disponible. Visitez www.feddevontario.gc.ca pour de plus amples renseignements.

l' , mais le financement de base de l'Agence est toujours disponible. Visitez www.feddevontario.gc.ca pour de plus amples renseignements. Depuis 2015, le gouvernement du Canada , par le biais de FedDev Ontario, a investi directement plus de 2,4 milliards de dollars dans plus de 3 100 projets qui devraient générer des résultats solides, tels que le soutien de plus de 180 000 emplois dans la région.

