Imperial Tobacco Canada est reconnue comme Best Workplaces 2023 au Canada





MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada (ITCAN) a été reconnu parmi les 50 meilleurs milieux de travail au Canada (Best Workplaces). Recevoir un tel prix, alors que plus de 800 organisations ont posé leur candidature, témoigne de la confiance inébranlable qu'ont les employés pour la culture et le parcours de l'entreprise visant l'atteinte d'Un Avenir Meilleur.

« Nous sommes ravis de faire partie du groupe des 5 % parmi d'autres organisations réputées; c'est un véritable témoignage de notre culture axée sur le personnel, a déclaré Lito Charet, vice-présidente des ressources humaines et de l'inclusion d'Imperial Tobacco Canada. Nous vivons une période de transformation, où nous introduisons de nouvelles catégories et nous offrons aux consommateurs de tabac adultes des solutions de rechange moins risquées. Nous sommes très fiers des progrès que nous avons accomplis. »

Pour être admissible à cette certification prestigieuse, les organisations doivent être certifiées Great Place to Work® au cours de la dernière année. Cette certification est basée sur les commentaires directs des employés dans le cadre d'une enquête exhaustive et anonyme sur leur expérience au travail, le niveau de confiance qu'ils ont à l'égard de leurs dirigeants, le degré de fierté qu'ils éprouvent dans leur travail et la mesure dans laquelle ils partagent un fort sentiment d'appartenance avec leurs collègues.

« Savoir que nos employés se sentent écoutés, libres d'agir et appréciés est inspirant. Favoriser une expérience de travail positive est et continuera d'être un élément central de notre ADN. Ensemble, nous cultivons un milieu de travail dans lequel les employés se sentent accueillis et habilité à être eux-mêmes. C'est grâce à notre personnel que nous nous transformons plus rapidement que prévu, vers l'atteinte de notre objectif Un Avenir Meilleur », a conclu Lito.

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est un chef de file des produits du tabac et de vapotage au Canada, membre du groupe producteur de tabac et de nicotine le plus international : BAT. BAT est une société internationale de biens de consommation multicatégories qui exerce ses activités dans plus de 180 marchés. Nous avons l'objectif clair de bâtir Un Avenir Meilleur en atténuant les répercussions de nos activités sur la santé. Nos assises solides, ainsi que nos aptitudes à l'innovation de pointe, nous permettent de créer des produits plus durables pour nos consommateurs adultes, et d'assurer des activités plus durables à nos collègues, nos actionnaires et nos communautés.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est une autorité internationale en matière de culture de milieu de travail. Depuis 1992, l'organisation a mené des sondages auprès de plus de 100 millions d'employés dans le monde et s'est basée sur ces précieuses informations pour définir ce qui fait un milieu de travail agréable : la confiance. Sa plateforme de sondage des employés fournit aux leaders les commentaires, les rapports et les avis en temps réel, pour leur permettre de prendre des décisions en ressources humaines qui sont axées sur des données. Tous ses accomplissements sont motivés par sa mission qui est de créer un monde meilleur en aidant chaque entreprise à devenir un milieu de travail agréable pour tous, ou Great Place to Work® pour tous.

17 avril 2023 à 10:34

