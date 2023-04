iA Groupe financier s'engage auprès des communautés autochtones





QUÉBEC, le 17 avril 2023 /CNW/ - iA Groupe financier est heureux d'annoncer son engagement à obtenir la certification du programme Relations Progressistes avec les Autochtones (RPA), du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone.

« Il est important pour nous d'entretenir de saines relations avec les communautés autochtones au Canada et, pour cette raison, nous reconnaissons que ces relations devraient être certifiées par des normes de pratique externes édictées par des autochtones, souligne Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. C'est pourquoi nous nous sommes formellement engagés dans un vaste processus mis en place par le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone. Nous priorisons ainsi l'amélioration continue de nos relations avec les autochtones et notre intention de nous soumettre à une vérification externe de notre performance à l'avenir dans ce domaine. Nous sommes convaincus que notre approche globale et structurée est de nature à assurer la qualité et le succès de nos engagements dans le cadre de cette certification. »

Le programme Relations Progressistes avec les Autochtones (RPA) est axé sur quatre facteurs essentiels nécessaires pour qu'une entreprise puisse maintenir avec succès l'accent mis sur des relations progressistes et positives avec les autochtones.

Ces facteurs sont les suivants :

Actions de leadership : Les dirigeants de l'entreprise soutiennent l'accent mis par l'organisation sur les relations progressistes avec les autochtones dans l'ensemble de l'entreprise;

Emploi : L'entreprise consacre des ressources à la représentation équitable des autochtones dans son personnel;

Développement des affaires : L'entreprise consacre des ressources au développement de relations d'affaires avec des entreprises appartenant à des autochtones;

Relations avec les communautés : L'entreprise s'engage à développer et à maintenir des relations positives avec les communautés, les membres et les parties prenantes autochtones.

Un processus en quatre phases

De concert avec le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone, iA Groupe financier préconise une approche par étapes afin d'analyser, de comprendre et de mettre en oeuvre progressivement les nombreux éléments nécessaires à l'obtention de la certification RPA.

Voici quatre grandes étapes à franchir d'ici 2025 :

Faire officiellement partie des entreprises « Engagées » dans la certification RPA (ce qui est le cas depuis la fin du mois d'octobre 2022);

Se structurer pour intégrer des relations progressistes avec les peuples autochtones;

Impliquer différentes sphères de l'organisation, dont l'approvisionnement, l'attraction de talents et la philanthropie;

Établir de bonnes relations, fixer des objectifs et examiner les progrès accomplis.

Notre ambition en développement durable

Notre ambition en développement durable est d'être une entreprise qui contribue à une croissance durable et au bien-être de ses clients, de ses employés, de ses partenaires, de ses investisseurs et des communautés.

Le développement durable est une priorité qui guide nos réalisations au quotidien en matière environnementale, sociale et de gouvernance, ce dont nous témoignons avec l'utilisation du pictogramme iA Durable.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

17 avril 2023 à 09:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :