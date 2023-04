La marketplace Scientist.com se développe afin d'inclure une large sélection de fournitures de laboratoire et de réactifs pour les sciences de la vie prêts à l'emploi





Scientist.com, la principale marketplace de R&D pour l'industrie biopharmaceutique, a annoncé que ses utilisateurs peuvent dorénavant acheter des réactifs, fournitures de laboratoire et consommables en vente libre via la plateforme. Les utilisateurs de Scientist.com peuvent accéder à près de 5 000 fournisseurs de recherche et acheter facilement plus de 15 millions de produits et services destinés à la recherche. Grâce à un processus de paiement aisé, à une fonctionnalité de recherche simple et à une équipe de support client dédiée, les achats sur la plateforme sont rapides, fiables et économiques.

« Dans les organismes de recherche, petits et grands, de nombreux obstacles freinent les progrès de la recherche, dont de fastidieuses négociations juridiques, des retards dans l'intégration de fournisseurs et un suivi des commandes inefficace », a déclaré Diana Ourthiague, PhD, directrice commerciale de Scientist.com. « Scientist.com a créé une solution d'approvisionnement très efficace et complète, qui élimine ces goulets d'étranglement et permet aux chercheurs de faire des expériences plus innovantes en moins de temps et à moindre coût. »

Pratiquement n'importe quel produit ou service destiné à la recherche préclinique peut être acheté sur Scientist.com. La plateforme permet aux chercheurs de travailler directement avec de multiples fournisseurs pour concevoir l'expérience de laboratoire, l'étude ou le service précis qui est nécessaire à tous leurs projets de découverte de médicaments. Parmi les services populaires figurent le prélèvement d'échantillons de tissus humains, les biomarqueurs, la création d'anticorps, la science des protéines, les essais in vitro, les modèles de maladies, la synthèse de composés, les sciences de l'ADN et de l'ARN, ainsi que les notions de valeur, de preuve et d'accès (VEA). Grâce à l'expansion, les utilisateurs de Scientist.com peuvent dorénavant acheter directement des millions d'anticorps, composés, protéines, kits ELISA et autres kits de dosage, fournitures de laboratoire et consommables en vente libre.

« Scientist.com a simplifié l'achat de nos fournitures de laboratoire et services de recherche, permettant à nos chercheurs de consacrer davantage de temps à la science et moins de temps à la paperasse. Le site a fourni un service client exceptionnel et accompagné chaque demande de recherche du début à la fin », a déclaré John Donello, directeur scientifique de Boost Neuroscience, Inc. « Notre équipe financière en particulier a apprécié la facture consolidée unique et la possibilité de profiter de remises prénégociées. Nous recommandons vivement Scientist.com à toutes les sociétés de biotechnologie émergentes ou établies qui souhaitent améliorer l'efficacité de la recherche. »

À propos de Scientist.com

Scientist.com a pour mission d'aider les scientifiques du monde entier et de les mettre en contact entre eux. La plateforme de recherche numérique de la société associe une pile technologique personnalisée cloud native, un client haut-de-gamme et un soutien scientifique pour permettre aux scientifiques de réaliser plus rapidement et pour un coût moindre des expériences plus innovantes. Scientist.com tire parti des modèles d'apprentissage machine développés en interne pour fournir des aperçus exploitables qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la gestion efficace des recherches. Scientist.com met en contact entre elles les principales sociétés pharmaceutiques et sociétés biotechnologiques internationales, et les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, avec le plus important réseau mondial de fournisseurs d'équipements scientifiques.

