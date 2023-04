ATLAS HOLDINGS ANNONCE LA VENTE D'ALUDIUM À JUPITER ALUMINUM CORPORATION





Par cette acquisition, Jupiter Aluminum poursuit son expansion en Europe .

Aludium termine son partenariat fructueux de huit ans avec Atlas Holdings, au cours duquel elle est devenue une société indépendante et a étendu ses activités de recyclage grâce à d'importants investissements.

Cette transaction consolide l'avenir d'Aludium au sein d'un groupe industriel, lui permettant de poursuivre son développement et de se concentrer sur l'innovation produit, le service et le recyclage bas carbone.

GREENWICH, Conn., 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- Atlas Holdings ("Atlas") et Jupiter Aluminum Corporation ("JAC") ont annoncé conjointement la signature d'un accord définitif permettant à JAC d'acquérir Aludium auprès d'Atlas. La vente devrait être finalisée au x trimestre 2023, après la réalisation des conditions de clôture habituelles. Les termes de la transaction n'ont pas été dévoilés.

Atlas a formé Aludium en 2015 à la suite de l'achat des actifs roulants du système espagnol et français d'Alcoa Corporation. Aujourd'hui, Aludium est une entreprise leader de produits laminés en aluminium avec des opérations sur trois sites en Europe, un portefeuille de produits diversifié, une équipe expérimentée et un engagement à toute épreuve en faveur du développement durable.

«Après une période d'actionnariat réussie au cours de laquelle Aludium est devenue une entreprise indépendante et a étendu ses activités de recyclage en tant qu'entreprise créatrice de valeur, le moment est venu pour l'équipe compétente d'Aludium d'aller de l'avant avec un nouveau partenaire pour leur prochaine étape de croissance », a déclaré Peter Bacon, Partenaire chez Atlas et membre du conseil d'administration d'Aludium.

JAC est un groupe industriel américain basé aux États-Unis qui recycle l'aluminium depuis plus de 30 ans. La société exploite des actifs de recyclage, des laminoirs et des lignes de peinture dans l'Indiana et la Virginie-Occidentale.

« Avec cette acquisition, Jupiter Aluminium poursuit son objectif de développement en Europe. Les capacités et l'expérience étendues d'Aludium représentent une excellente opportunité de compléter nos activités et notre offre de produits », a déclaré Paul-Henri Chevalier, PDG de JAC.

Suite à la clôture prévue de cette transaction, Aludium continuera de se concentrer sur la baisse de ses émissions de carbone grâce au recyclage, à l'innovation produits, ainsi que sur de solides relations avec ses clients et une collaboration étroite avec ses fournisseurs.

« Aludium est bien positionné, suite à son partenariat fructueux avec Atlas Holdings qui a jeté de solides fondations pour un avenir fructueux avec Jupiter Aluminum. Nous allons évidemment rester concentré sur la fourniture d'excellents produits et services à nos clients tout en combinant nos expertises industrielles mutuelles pour intensifier le déploiement de notre programme stratégique bas carbone », a déclaré Lionel Chapis, PDG d'Aludium.

À propos d'Aludium

Avec plus de 60 ans d'expérience industrielle, ALUDIUM est l'un des principaux fabricants de produits laminés en aluminium en Europe. L'entreprise emploie environ 1 000 salariés et propose un portefeuille diversifié de tôles et de bobines d'aluminium de haute qualité. Les produits d'ALUDIUM sont distribués à des clients dans le monde entier, dans les secteurs de l'architecture, de l'énergie, de l'isolation, de l'équipement, de l'emballage et du transport. Aludium développe des produits et des processus de production innovants grâce à Cindal, son centre de Recherche & Développement maison.

Pour plus d'informations, consultez notre site internet: https://aludium.com/

Suivez Aludium sur Linkedin: https://www.linkedin.com/company/aludium

À propos de Jupiter Aluminum Corporation

Jupiter Aluminum Corporation est une entreptrise de transformation d'aluminium et fournit des bobines brutes et laquées. L'entreprise privée a été fondée en 1992 par Dietrich M. Gross. La production de Jupiter Aluminum, essentiellement des alliages de la série 3xxx, est basée à 100 % sur le recyclage de déchets d'aluminium. La société dessert principalement les marchés du bâtiment et de la construction, mais fournit également des centres de services ainsi que des agences gouvernementales fédérales et étatiques. La teneur élevée en déchets de Jupiter Aluminum dans ses produits finis et les procédés uniques brevetés de fusion par oxy-combustion, permettent à l'entreprise d'avoir l'une des empreintes carbone les plus basses de l'industrie. Le recyclage et le respect de l'environnement sont l'un des éléments clés de notre succès sur le marché.

Pour plus d'informations: Jupiter Aluminum Corp.

Suivez JAC sur Linkedin: https://www.linkedin.com/company/jupiter-aluminum-corporation/

À propos d'Atlas Holdings

Basée à Greenwich, Connecticut et fondée en 2002, Atlas et ses filiales possèdent et exploitent 26 entreprises, qui emploient environ 50 000 associés dans plus de 300 installations dans le monde. Atlas opère dans des secteurs tels que la transformation de l'aluminium, l'automobile, les matériaux de construction, les biens d'équipement, les services de construction, la fabrication et la distribution d'aliments, l'emballage, le papier, la production d'électricité, l'impression, la pâte à papier, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les produits du bois. Les entreprises d'Atlas génèrent ensemble environ 16 milliards de dollars de revenus par an. Pour en savoir plus, veuillez visiter atlasholdingsllc.com.

17 avril 2023 à 07:00

