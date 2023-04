La CDPQ présente son Rapport d'investissement durable 2022





MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - La CDPQ a publié aujourd'hui son Rapport d'investissement durable pour l'exercice annuel se terminant le 31 décembre 2022.

La CDPQ y présente des actions et des résultats concrets en matière d'investissement durable, dont voici quelques faits saillants.

Environnement

La CDPQ est en bonne voie d'atteindre son objectif d'un portefeuille net-zéro d'ici 2050 avec :

47 G$ en actifs sobres en carbone, dont 12 G$ au Québec, soit une hausse globale de 29 G$ en actifs sobres en carbone depuis 2017;





plus de 300 G$ d'actifs sobres en carbone ou investis dans des secteurs à faible intensité carbone;





une réduction de 53 % de l'intensité carbone du portefeuille par rapport à 2017;





trois transactions conclues dans le cadre de l'enveloppe de transition visant à réduire les émissions des entreprises les plus émettrices;





sa sortie de la production de pétrole essentiellement complétée.

Social

La CDPQ agit sur plusieurs plans, avec la conviction qu'un écosystème qui favorise la diversité sous toutes ses formes encourage l'émergence d'une économie plus juste, inclusive et performante :

45 % de représentation féminine au sein de son personnel, avec l'ambition d'atteindre 47 % d'ici 2025;





52 % de ses sociétés publiques en gestion active comptent au moins 30 % de femmes dans leur conseil d'administration, ce qui représente une augmentation de plus de 27 % en deux ans;





la CDPQ est l'un des seuls investisseurs dans le monde à avoir pris un engagement pour encourager les meilleures pratiques fiscales au sein de ses entreprises en portefeuille, y compris le respect d'un taux minimal d'impôt de 15 %, recommandé par l'OCDE et appuyé par le G20.

Gouvernance

Une saine gouvernance est essentielle à la performance et à une gestion optimale des risques. C'est pourquoi la CDPQ utilise différents leviers d'influence pour favoriser l'adoption des meilleures pratiques :

accompagnement de plusieurs sociétés en portefeuille dans l'intégration des facteurs ESG à leurs processus, dont neuf entreprises québécoises;





sensibilisation de 175 entreprises en portefeuille et 63 gestionnaires externes aux questions ESG;





utilisation de son droit de vote pour s'exprimer sur 54 337 résolutions dans le cadre de 5 537 assemblées d'actionnaires.

« Chaque jour, notre approche est guidée par notre responsabilité envers les six millions de Québécoises et de Québécois qui nous confient leurs épargnes. La CDPQ met à profit son capital constructif pour poser des gestes concrets pour les générations actuelles et à venir. Reconnu ici et à l'international, ce leadership en matière d'investissement durable fait notre fierté », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ.

« La combinaison des expertises diversifiées de nos équipes et leur connaissance des marchés nous permet d'innover pour aborder de façon concrète le financement de la transition. Nous participons aussi à de nombreuses actions internationales pour catalyser des solutions favorables à l'investissement durable, qui auront un impact positif pour les communautés et les entreprises dans lesquelles nous investissons », a indiqué Marc-André Blanchard, premier vice-président et chef, CDPQ mondial et chef mondial de l'investissement durable.

Le Rapport d'investissement durable 2022 est disponible en ligne.

À PROPOS DE LA CDPQ



La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2022, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 402 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

17 avril 2023 à 06:00

