Jour de la Terre 2023 : Zoomlion mise sur l'innovation et l'intelligence pour construire un avenir durable

CHANGSHA, Chine, le 17 avril 2023 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») souligne le Jour de la Terre 2023 avec des mesures novatrices pour la planète. Connue sous le nom d'« Équipe verte » en raison de ses produits durables et de la couleur verte qu'elle affiche abondamment, Zoomlion a accéléré le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits énergétiques en suivant sa feuille de route intégrant des stratégies numériques, intelligentes et vertes.

Cette année, le Jour de la Terre, qui a pour thème « Investir dans notre planète », souligne l'importance de consacrer du temps, des ressources et de l'énergie à la lutte contre les changements climatiques et d'autres défis environnementaux. Zoomlion est déterminée à protéger la Terre grâce à des stratégies de R et D, de fabrication et de produits écologiques et durables.

Stratégies vertes pour un avenir plus vert : R et D axée sur l'innovation, nouvelles percées énergétiques et fabrication respectueuse de l'environnement

En 2022, Zoomlion a lancé 127 nouveaux produits et réalisé 330 projets et études de recherche en technologie de base, dont près de 77 % étaient axés sur le développement numérique, intelligent et écologique.

En s'appuyant sur ses capacités technologiques en matière d'intelligence artificielle sur un seul ordinateur, de coordination personne-machine et de collaboration en grappes de machines, Zoomlion a lancé en décembre 2022 la première solution de construction intelligente intégrée de l'industrie, qui permet une exploitation complète de construction intelligente sans intervention humaine, en boucle fermée numérique.

Zoomlion est déjà un chef de file des nouvelles sources d'énergie avec ses produits novateurs, et elle élargit son portefeuille de nouvelles sources d'énergie en faisant la promotion de la chaîne industrielle de l'énergie à l'hydrogène, de la production à l'application. Elle réalise également des percées dans le développement de produits énergétiques purement électriques, hybrides et à base d'hydrogène. Zoomlion a lancé de nombreux produits uniques au monde, y compris la nacelle purement électrique de 27 mètres, une grue tout-terrain hybride de 220 tonnes, une grue à roues purement électrique de 40 tonnes, une grue à chenilles avec entraînement électrique réparti et le plus grand camion à benne de 125 tonnes non routier, à grande caisse, fonctionnant avec des piles à l'hydrogène.

À ce jour, Zoomlion a lancé plus de 100 nouveaux produits énergétiques (purement électriques, hybrides, à base d'hydrogène) dans des catégories comme les camions-pompe à béton et les bétonnières, les grues, les plateformes élévatrices, les excavatrices, les camions miniers, les chariots élévateurs à fourche, les véhicules d'urgence et les machines agricoles.

Zoomlion accélère également les procédés de fabrication écologique et adopte des mesures pour améliorer les taux d'utilisation des matériaux, l'efficacité de la production, l'efficacité énergétique et les taux d'émissions propres, tout en réduisant la consommation unitaire de matériaux comme l'acier, le fil de soudage, la peinture, le gaz naturel et le diesel dans le cadre des essais.

Il est impératif d'investir dans notre planète pour protéger l'endroit où nous vivons; c'est la meilleure façon de bâtir un avenir prospère. Zoomlion croit que, lorsque nous investissons dans notre planète ensemble, nous contribuons également à bâtir des collectivités saines, heureuses et riches.

