ProAmpac récompensé à cinq reprises par la Flexible Packaging Association à l'occasion des 2023 Flexible Packaging Achievement Awards





ProAmpac, un leader de l'emballage flexible et de la science des matériaux, s'est joint à Scotts Miracle-Gro®, Metropolitan Tea et Purition pour célébrer la remise de cinq Flexible Packaging Achievement Awards 2023. Le 29 mars, à l'occasion du 72e édition du congrès annuel de la Flexible Packaging Association (FPA) à Amelia Island (Floride), ProAmpac s'est vu décerner les récompenses suivantes :

L'or pour le développement de l'utilisation de l'emballage souple et l'argent pour l'excellence de l'emballage

Scotts Miracle-Gro®, la potion pour plantes d'extérieur - un sachet de nutriments liquides en portions pour plantes, avec un sachet d'emballage "stand-up", conçu pour résister aux exigences du commerce en ligne.

L'argent en matière d'innovation technique

Sachet et emballage de Metropolitan Tea - Utilisation de la structure ProActive Compostabletm CPM-2000, offrant une protection élevée contre l'oxygène, l'humidité et la préservation des arômes, certifiée par le Biodegradable Products Institute (BPI).

L'argent pour la durabilité et l'argent pour l'innovation technique

Purition La poudre de repas de substitution sous forme de smoothie en portion unique - Grâce au sachet en papier à haute barrière ProActive Recyclable® de ProAmpac, Purition réduit l'ensemble des matériaux d'emballage, sans compromettre les caractéristiques de protection du produit et il peut être recyclé en flux papier.

"C'est un véritable honneur que de recevoir cette reconnaissance de la FPA", a déclaré Hesam Tabatabaei, vice-président senior de l'innovation mondiale et du développement de produits chez ProAmpac. "Ces récompenses témoignent de l'importance que nous portons à l'innovation collaborative ainsi qu'à la promotion de l'emballage souple durable par le biais de ProActive Sustainability®. Nous tenons à remercier nos clients pour avoir collaboré avec nous pour mettre sur le marché ces solutions d'emballage innovantes, aux performances exceptionnelles, séduisantes en rayon et parfaitement intégrées à leurs opérations d'emballage."

Pour en savoir plus sur notre processus d'innovation collaborative ou sur ProActive Sustainability®, veuillez contacter [email protected] ou consulter notre site ProAmpac.com.

À propos de ProAmpac

ProAmpac est l'une des principales entreprises mondiales d'emballages souples offrant une gamme étendue de produits, fournissant à un marché mondial diversifié des solutions d'emballage créatives, un service à la clientèle exceptionnel et des innovations primées. La conception de ProAmpac en matière de durabilité - ProActive Sustainability® - est de fournir des produits d'emballage souple durables et innovants pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs de durabilité. Nous sommes guidés dans notre tâche par cinq valeurs fondamentales qui constituent la base de notre succès : Intégrité, Intensité, Innovation, Implication et Impact. Basée à Cincinnati, ProAmpac est détenue par Pritzker Private Capital ainsi que par la direction et des co-investisseurs. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site ProAmpac.com ou contactez [email protected].

À propos de Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital s'associe à des entreprises du marché intermédiaire basées en Amérique du Nord très bien positionnées dans les secteurs des produits manufacturés, des services et des soins de santé. La base de capital différenciée et de longue durée de la société permet une prise de décision efficace, une grande flexibilité dans la structure des transactions et l'horizon d'investissement, et un alignement avec toutes les parties prenantes. Pritzker Private Capital construit des entreprises sur le long terme et représente un partenaire idéal pour les entreprises entrepreneuriales et familiales. Pritzker Private Capital est signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations unies. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site PPCPartners.com.

14 avril 2023 à 14:55

