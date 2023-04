Drive Clean Colorado et Highland Electric Fleets organisent une randonnée en autobus scolaire électrique et une séance de questions et réponses au Salon de l'auto de Denver le samedi 15 avril, à 14 h





Drive Clean Colorado et Highland Electric Fleets répondront aux questions sur l'électrification des transports et les possibilités de financement de l'État et de l'administration fédérale avant le départ.

DENVER, 13 avril 2023 /CNW/ - Drive Clean Colorado, un organisme sans but lucratif qui appuie les choix équitables de transport propre et de mobilité efficace dans l'État du Colorado, et Highland Electric Fleet, le principal fournisseur de services d'électrification de flottes d'autobus scolaires en tant que service en Amérique du Nord, organisent un tour d'autobus scolaire électrique pour appuyer les objectifs d'électrification du parc de véhicules de l'État ce samedi 15 avril, à 14 h (HNR).

Il sera possible de voir l'un des autobus de la première flotte entièrement électrique de l'État à l'école sous charte Peak to Peak Charter. Celui-ci sera utilisé pour faire le tour du centre-ville de Denver, près du Colorado Convention Center. Des membres du personnel des deux organisations animeront une séance de questions et réponses conjointe avant le départ pour répondre aux questions sur l'électrification de la flotte et les possibilités de financement récemment offertes par l'État et le gouvernement fédéral pour soutenir les parcs d'autobus dans l'État du Colorado.

« Nous félicitons Peak to Peak d'avoir pris l'engagement de mettre en place un parc d'autobus scolaires entièrement électriques avec l'aide de Highland Electric Fleets et d'autres partenaires. Leur expérience fournit une étude de cas précieuse pouvant inspirer d'autres districts et que les fabricants et les services publics peuvent pousser plus loin, a déclaré Bonnie Trowbridge, directrice générale de Drive Clean Colorado. C'est important, surtout au moment où il y a beaucoup de financement de l'administration fédérale et de l'État pour accélérer la mise en oeuvre d'autobus scolaires propres et d'infrastructures propres. »

« Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires de Peak to Peak et de Drive Clean Colorado pour mettre en valeur les autobus scolaires électriques, a déclaré Jane Culkin, directrice du développement des marchés de Highland pour la région de l'ouest. « C'est une période très stimulante pour l'électrification des parcs de véhicules, en particulier l'électrification des autobus scolaires, grâce à un financement important aux niveaux fédéral et étatique. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer sur notre lancée et d'offrir des transports plus propres et plus sains aux étudiants et aux collectivités du Colorado. »

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur de services d'électrification pour les districts scolaires, les gouvernements et les exploitants de parcs de véhicules en Amérique du Nord. Fondée en 2019, l'entreprise offre une gamme unique de produits qui facilitent la mise à niveau des parcs de véhicules électriques et en réduisent les coûts. Exerçant ses activités dans 30 États et au Canada, Highland est responsable de la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de raccordement de véhicules commerciaux au réseau (V2G) et du plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis à ce jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://highlandfleets.com.

À propos de Drive Clean Colorado

Drive Clean Colorado (DCC) est un organisme sans but lucratif membre de la coalition Clean Cities qui offre différents programmes visant à appuyer le transport propre équitable et des options de mobilité efficaces dans le but d'améliorer la qualité de l'air au Colorado. DCC s'associe à des municipalités, organismes d'État, organismes communautaires et chefs de file du transport propre pour offrir de l'éducation et du soutien favorisant la transition vers les véhicules électriques. DCC dirige l'initiative Drive Electric Colorado qui est un centre d'échange d'information pour tout ce qui touche les VE au Colorado et qui accueille deux conseillers ReCharge du Bureau de l'Énergie du Colorado afin d'offrir un encadrement au sujet des subventions et de sensibiliser les gens aux VE. Pour en savoir plus, consultez DriveCleanColorado.org et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

14 avril 2023 à 14:09

