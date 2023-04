Le gouvernement du Canada fournit des logements abordables aux anciens combattants à Kingston





KINGSTON, ON, le 14 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé un investissement de plus de 2 millions de dollars pour soutenir la création de 20 logements abordables pour les anciens combattants à Kingston.

Le village des anciens combattants de Homes For Heroes de Kingston est situé au 730, rue King Ouest, à Kingston, en Ontario. Une fois achevé, ce village comptera 20 micromaisons et offrira un centre de ressources, des bureaux de services sociaux, des jardins communautaires et un espace récréatif communautaire. Toutes les maisons se font face pour faciliter le soutien entre pairs. Chaque maison, d'une superficie de 300 pieds carrés, est entièrement équipée et possède toutes les caractéristiques d'une maison plus grande.

Le financement du gouvernement du Canada a été possible par l'entremise du Fonds national de co-investissement un pilier clé de la Stratégie nationale pour le logement (SNL) ainsi que par un financement supplémentaire de 80 000 $ du Programme de financement initial.

On estime qu'à Kingston et dans les environs, plus de 150 anciens combattants pourraient profiter des services offerts par le village pour anciens combattants de Homes For Heroes, qui ouvrira ses portes le 1er novembre 2023.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même, à Kingston, et partout au Canada, ce qui contribue à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin, y compris nos anciens combattants. Avec nos partenaires de la province et de la ville, nous donnons un coup de main aux personnes et aux familles dans le besoin et, ce faisant, nous contribuons au bien-être économique et social de ceux qui se sont battus pour notre pays et qui l'ont défendu. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Félicitations à la fondation Homes For Heroes pour le lancement des travaux de construction de son nouveau village pour les anciens combattants de Kingston. Cette fondation accomplit un travail d'une importance vitale en offrant des logements, des services de conseils et bien d'autres services de soutien pour aider les anciens combattants du Canada à vivre de façon indépendante. Je suis fière de leur avoir apporté mon soutien par l'entremise du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. » - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Ce projet ici à Kingston est un autre exemple de ce qui peut être réalisé lorsque nous travaillons ensemble. Grâce à cette collaboration avec la ville, nous contribuons à faire en sorte que tous les habitants de Kingston et de l'ensemble de la province disposent de logements sûrs et abordables qui leur permettent de prospérer » - Mark Gerretsen, député de Kingston et des Îles.

« Notre équipe a travaillé très fort au cours des dernières années pour planifier la construction d'un village pour anciens combattants dans la merveilleuse ville de Kingston. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous entamons les travaux de construction et que nous nous rapprochons du moment où nous viendrons en aide à ceux qui ont autrefois protégé le Canada, à Kingston et dans les environs. Nous tenons à remercier tous les ordres de gouvernement, nos partenaires de financement nationaux et locaux et notre formidable équipe de direction des bénévoles locale de leur dévouement à l'égard de ce projet. » - David Howard, directeur général et cofondateur de la Homes For Heroes Foundation

Faits en bref :

La mission de la Homes For Heroes Foundation est de réintégrer tous les anciens combattants en situation d'itinérance dans leur collectivité en leur offrant des logements et des services de soutien.

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements abordables destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements abordables destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

