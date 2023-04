Plan d'action nordique - Québec investit près de 30 M$ pour soutenir 34 projets nordiques d'envergure!





PORT-CARTIER, QC, le 14 avril 2023 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, annonce un investissement de 28,8 millions de dollars pour soutenir 34 projets issus de toutes les régions du territoire nordique québécois, dans le cadre de l'enveloppe d'opportunité du Plan d'action nordique. Les projets choisis dans ces régions représentent des investissements totaux de plus de 120 millions de dollars et touchent des secteurs comme l'énergie, l'environnement, la main-d'oeuvre et la formation, l'activité économique, les services de proximité et les infrastructures sociales, les télécommunications et les transports.

La ministre Blanchette Vézina en a fait l'annonce aujourd'hui, à Port-Cartier, en compagnie de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain. Dans la région de la Côte-Nord, ce sont 19 projets qui ont été retenus pour des investissements totalisant plus de 12,3 millions de dollars. Parmi les autres projets annoncés, quatre touchent la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et 11 la région du Nord-du-Québec.

La Société du Plan Nord a élaboré l'enveloppe d'opportunité en 2020 dans le cadre du Plan d'action nordique (PAN). Ce nouvel outil financier vise à soutenir des projets majeurs qui répondent à des priorités des communautés nordiques qui émergent en cours de mise en oeuvre. Ces projets s'inscrivent dans l'une des orientations du PAN, soit l'accès optimisé au territoire nordique, le développement d'un tissu économique fort et diversifié, la promotion d'un milieu de vie attractif et dynamique et la conservation de l'environnement nordique.

L'appel à projets de l'enveloppe d'opportunité a été lancé en avril 2021 et s'est terminé le 27 mai 2022.

« L'enveloppe d'opportunité gérée par la Société du Plan Nord permettra assurément de faire une différence dans plusieurs communautés au nord du 49e parallèle. Cet outil financier a permis depuis son lancement de soutenir 43 projets d'envergure, dans le cadre du Plan d'action nordique de notre gouvernement. Les 36,3 millions octroyés entraîneront des retombées de plus de 157 millions de dollars sur le territoire nordique. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour nos régions et pour l'ensemble du Québec. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Cette annonce de plus de 12,3 millions de dollars pour des projets sur la Côte-Nord démontre tout le dynamisme des organismes et des entrepreneurs nord-côtiers. Je tiens à les féliciter, car ce sont les communautés de toute notre belle région qui pourront bénéficier de cet important soutien de notre gouvernement. J'ai hâte de voir ces projets se réaliser chez nous! C'est essentiel de soutenir des initiatives prometteuses comme nous le faisons aujourd'hui! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'enveloppe d'opportunité coordonnée par la Société du Plan Nord a permis, depuis son lancement, de soutenir 24 projets d'envergure sur la Côte-Nord. Cela représente des investissements de 15,1 millions de dollars dans notre région depuis 2021! C'est énorme et j'ai très hâte de voir les avancées de ces nouveaux projets importants sur le terrain. Félicitations aux promoteurs! »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« Nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui ce soutien financier de 28,8 millions de dollars au nord du 49e parallèle grâce à l'Enveloppe d'opportunité. Les projets structurants qui bénéficient du soutien de cet outil répondent à des besoins prioritaires qui ont été identifiés par les communautés nordiques elles-mêmes. Leur réalisation permettra certainement de faire un pas de plus pour le développement durable du Nord québécois. »

Patrick Beauchesne, président-directeur général de la Société du Plan Nord

Faits saillants

Projets sélectionnés et montant accordé pour chacun :

Côte-Nord

La Régie des matières résiduelles de Manicouagan élaborera un portrait des institutions, des commerces et des industries (ICI) en gestion des matières résiduelles (GMR), et préparera un plan d'intervention ainsi qu'une boîte à outils de sensibilisation auprès des citoyens. (100 000 $)

Fleur de sel (9430-7857 Québec inc.) développera à Longue-Pointe-de-Mingan des procédés de production de fleur de sel en milieu contrôlé à l'échelle pilote. (116 202 $)

. (400 000 $) La Ville de Sept -Îles réalisera les plans et devis pour la construction d'un nouvel aréna. (639 549 $)

-Îles réalisera les plans et devis pour la construction d'un nouvel aréna. (639 549 $) Le Consortium Innovation Technologique Énergie Côte-Nord (CITEC) optimisera les équipements du laboratoire nordique en énergies renouvelables CITEC-Uapishka dans la Manicouagan. (730 724 $)

Le Port de Havre-Saint-Pierre réalisera des opérations d'urgence pour le maintien des activités économiques. (336 252 $)

réalisera des opérations d'urgence pour le maintien des activités économiques. (336 252 $) Les Jardins de Gallix moderniseront les serres et équipements de serre. (207 863 $)

moderniseront les serres et équipements de serre. (207 863 $) Le Conseil des Innus d'Unamen Shipu a acquis le complexe hôtelier Mme Ruby . (630 000 $)

des Innus d'Unamen Shipu a acquis le complexe hôtelier . (630 000 $) La Nation naskapie de Kawawachikamach construira un bâtiment à vocation mixte au sein de la communauté. (500 000 $)

construira un bâtiment à vocation mixte au sein de la communauté. (500 000 $) La Société d'habitation communautaire de Fermont construira 40 maisons jumelées préfabriquées. (4 000 000 $)

construira 40 maisons jumelées préfabriquées. (4 000 000 $) Le Centre d'action bénévole de Port-Cartier relocalisera ses activités dans l'ancienne église Saint-Alexandre de Port-Cartier . (1 233 732 $)

relocalisera ses activités dans l'ancienne église de . (1 233 732 $) Crustacés Baie-Trinité acquerra de nouveaux équipements de production et améliorera les infrastructures de transformation. (990 000 $)

Les Jardins secrets d'Océane inc., à Maliotenam , développeront des serres pour la culture de spiruline. (118 180 $)

, développeront des serres pour la culture de spiruline. (118 180 $) La Ville de Baie-Comeau créera un écosystème entrepreneurial en mettant sur pied un lieu de synergie entre les promoteurs de la Manicouagan, les entreprises déjà implantées et les divers intervenants socioéconomiques. (500 000 $)

créera un écosystème entrepreneurial en mettant sur pied un lieu de synergie entre les promoteurs de la Manicouagan, les entreprises déjà implantées et les divers intervenants socioéconomiques. (500 000 $) L'Espoir de Shelna, à Havre-Saint-Pierre , agrandira ses locaux afin d'offrir un meilleur service dans la Minganie pour les personnes vivant avec un handicap et le public autiste. (528 979 $)

, agrandira ses locaux afin d'offrir un meilleur service dans la Minganie pour les personnes vivant avec un handicap et le public autiste. (528 979 $) La MRC de Caniapiscau construira un lieu d'accueil touristique à l'entrée de la ville de Fermont . (100 000 $)

. (100 000 $) La Ville de Baie-Comeau construira une nouvelle installation de 45 places en services de garde éducatifs à l'enfance en territoire nordique. (555 457 $)

construira une nouvelle installation de 45 places en services de garde éducatifs à l'enfance en territoire nordique. (555 457 $) Atikuss implantera l'Économusée du mocassin Maskisin à Uashat. (100 000 $)

L'Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI), à Sept-Îles, développera et déploiera des plateformes fixes et mobiles pour l'inspection de convoyeurs miniers par fusion de données. (500 000 $)

Saguenay - Lac-Saint-Jean

Le Parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean mettra à niveau le circuit cyclable Au fil des rivières. (700 000 $)

régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean mettra à niveau le circuit cyclable (700 000 $) Le Parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean construira une passerelle multifonctionnelle de 115 mètres sur la rivière Ashuapmushuan. (785 000 $)

régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean construira une passerelle multifonctionnelle de 115 mètres sur la rivière Ashuapmushuan. (785 000 $) La MRC de Maria-Chapdelaine créera un site de dépôt de matières résiduelles pour les villégiateurs en territoire non organisé (TNO). (218 779 $).

La Coopérative forestière Girardville créera une nouvelle ligne d'affaires en gestion de cuisines de camps forestiers. (270 614 $)

Nord-du-Québec

BoreA Canada, à Chapais , augmentera sa capacité de production à court terme et construira un bâtiment multifonctionnel. (257 055 $)

, augmentera sa capacité de production à court terme et construira un bâtiment multifonctionnel. (257 055 $) L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue développera un outil de planification écologique pour les tourbières en Eeyou Istchee Baie-James. (108 042 $)

Les Chantiers Chibougamau ltée construiront un quartier d'habitations unifamiliales pour ses nouveaux employés et leur famille. (2 884 200 $)

La Ville de Chibougamau construira un nouveau garage municipal. (500 000 $)

construira un nouveau garage municipal. (500 000 $) Le Manoir Providence , à Chibougamau, augmentera la capacité d'accueil du manoir en construisant 52 nouveaux logements. (1 200 000 $)

, à Chibougamau, augmentera la capacité d'accueil du manoir en construisant 52 nouveaux logements. (1 200 000 $) Cree Women of Eeyou Istchee Association mènera une campagne de sensibilisation à la violence conjugale et familiale ainsi que de prévention, à l'échelle de la Nation crie. (200 000 $)

La Ville de Chibougamau réalisera la phase 2 de son développement résidentiel du quartier ouest. (1 240 056 $)

réalisera la phase 2 de son développement résidentiel du quartier ouest. (1 240 056 $) Le Centre de services scolaire Kativik fera l'acquisition de machineries lourdes pour le programme de formation professionnelle Conduite d'engins de chantier nordique. (1 448 723 $)

Sirivik construira un nouveau centre alimentaire communautaire, incluant en annexe une serre à l'année. (2 123 740 $)

La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ) implantera dans les 14 magasins coopératifs du Nunavik des étiquettes électroniques. (525 000 $)

Tuvaaluk Landholding Corporation construira un complexe d'hébergement près de l'aéroport de Quaqtaq . (3 999 800 $)





d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le PAN 20-23, pour soutenir les entreprises et les citoyens établis et actifs au nord du 49 parallèle. Les 49 actions du PAN 20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec. La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

