Déclaration du ministre Hussen à l'occasion du Puthandu, le Nouvel An tamoul





Aujourd'hui, les communautés tamoules au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent le Puthandu, le Nouvel An tamoul

OTTAWA, ON, le 14 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés tamoules au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent le Puthandu.

Le Puthandu est une fête importante pour ces communautés, car il souligne le début d'une nouvelle année. Il leur offre la chance de réfléchir aux défis et aux réussites de la dernière année et d'envisager l'avenir avec espoir et optimisme.

Pour l'occasion, amis et parents se réunissent et commencent la fête en décorant l'entrée de leur maison de k?lams, des dessins réalisés avec de la farine de riz colorée. Vêtu d'habits neufs, on s'offre des cadeaux et de bons voeux et on déguste de délicieux mets ensemble.

Pendant que les Canadiens et Canadiennes d'origine tamoule célèbrent la nouvelle année, reconnaissons leurs contributions importantes au tissu culturel, économique et social de notre pays. Ensemble, nous continuerons à construire un avenir meilleur, plus juste et plus inclusif.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite bonheur, santé et prospérité à toutes les personnes qui célèbrent le Puthandu!

Iniya Puthandu Nalvazhthukkal!

