Déclaration du premier ministre à l'occasion du Puthandu





OTTAWA, ON, le 14 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Puthandu :

« Aujourd'hui, les Tamouls du Canada et du monde entier se réuniront pour célébrer le Puthandu et accueillir le début d'une nouvelle année.

« Le Puthandu est l'occasion de réfléchir à l'année qui vient de s'écouler, d'exprimer sa gratitude pour les bienfaits de la vie et d'envisager l'avenir avec espoir et optimisme. Pour célébrer le premier jour du calendrier tamoul, familles et proches décorent leurs maisons, partagent des plats spéciaux et préparent des plateaux de fruits, de fleurs et d'objets de bonne fortune qui apportent santé, bonheur et prospérité.

« Aujourd'hui, nous prenons également le temps de reconnaître les contributions importantes que les communautés tamoules ont apportées - et continuent d'apporter - à notre tissu national. Ensemble, nous continuerons de bâtir un Canada meilleur, plus juste et plus inclusif.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons une très bonne année à tous ceux qui célèbrent cette occasion.

« Iniya Puthandu Nalvazhthukkal. »

