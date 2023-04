/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE MINISTRE LAMETTI FERA UNE ANNONCE DE FINANCEMENT/





OTTAWA, ON, le 13 avril 2023 /CNW/ - L'honorable David Lametti, C.P., c.r., ministre de la Justice et procureur général du Canada, et Kevin Lamoureux, député de Winnipeg-Nord, Manitoba, annonceront une aide pour les services de justice pour les jeunes au Manitoba.

CONFÉRENCE DE PRESSE



Date : Le vendredi 14 avril 2023



Lieu : Salle des fêtes

Centre Ma Mawi Wi Chi Itata

445, rue King

Winnipeg (Manitoba)



Heure : 9 h (HAC)

Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire d'avance par courriel à [email protected], en indiquant leur nom et le bureau de presse qu'ils représentent.

