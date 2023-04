Goodfellow annonce ses résultats pour son premier trimestre terminé le 28 février 2023





DELSON, Québec, 13 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société ») annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 28 février 2023.



La Société a déclaré une perte nette de 0,2 million $ ou 0,02 $ par action comparativement à un bénéfice net de 5,1 millions $ ou 0,60 $ par action l'an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé pour le trimestre terminé le 28 février 2023 s'est élevé à 105,9 millions $ comparativement à 129,4 millions $ l'an dernier.

Au premier trimestre de 2023, la demande des consommateurs a considérablement diminué par rapport aux niveaux exceptionnellement élevés observés au cours de la même période l'année dernière. Ce ralentissement est attribué à une offre ayant finalement dépassée la demande, ainsi qu'à une inquiétude croissante liée à la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt. Les résultats sont comparables aux niveaux prépandémiques pour la même période, laquelle a historiquement été difficile.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu'un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Au Canada, Goodfellow dispose d'un réseau de distribution à travers toutes les provinces au service des secteurs commerciaux et résidentiels par l'entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d'infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l'échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

GOODFELLOW INC. États consolidés du résultat global Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2023 et 2022 (en milliers de dollars, sauf les montants par action)

Non audités Trois mois terminés le 28 février 2023 28 février 2022 $ $ Chiffre d'affaires 105 925 129 365 Charges Coût des ventes 84 260 101 256 Frais de vente et charges administratives et générales 21 684 20 438 Charges financières nettes 274 564 106 218 122 258 (Perte) bénéfice avant impôt sur le résultat (293) 7 107 Impôt sur le résultat (82) 1 990 Total aux éléments du résultat global (211) 5 117 (Perte nette) bénéfice net par action - de base et dilué (0,02) 0,60





GOODFELLOW INC. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars)

Non audités Au Au Au 28 février 30 novembre 28 février 2023 2022 2022 $ $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 1 958 3 420 3 038 Clients et autres débiteurs 64 295 64 423 71 104 Impôt à recouvrer 5 539 2 439 2 679 Stocks 130 416 112 294 129 308 Charges payées d'avance 3 663 2 555 12 482 Total des actifs courants 205 781 185 131 218 611 Actifs non courants Immobilisations corporelles 32 368 32 269 29 891 Actifs incorporels 1 945 2 096 2 500 Actifs au titre de droits d'utilisation 13 905 14 999 13 370 Actifs au titre des régimes à prestations définies 11 690 11 620 10 411 Autres actifs 802 802 785 Total des actifs non courants 60 710 61 786 56 957 Actifs totaux 266 581 246 917 275 568 Passifs Passifs courants Dette bancaire 18 636 - 50 440 Fournisseurs et autres créditeurs 39 070 36 286 37 590 Provision 2 259 2 281 2 172 Dividende à payer 4 274 - 3 425 Partie courante des obligations locatives 4 763 4 969 4 395 Total des passifs courants 69 002 43 536 98 022 Passifs non courants Provision 702 634 - Obligations locatives 11 272 12 537 11 755 Impôt sur le résultat différé 3 431 3 431 3 151 Total des passifs non courants 15 405 16 602 14 906 Passifs totaux 84 407 60 138 112 928 Capitaux propres Capital social 9 408 9 419 9 424 Résultats non distribués 172 766 177 360 153 216 182 174 186 779 162 640 Passifs et capitaux propres totaux 266 581 246 917 275 568





GOODFELLOW INC. États consolidés des flux de trésorerie Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2023 et 2022 (en milliers de dollars)

Non audités



Trois mois terminés le 28 février

2023 28 février

2022 $ $ Activités opérationnelles (Perte nette) bénéfice net (211 ) 5117 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 745 575 Actifs incorporels 151 150 Actifs au titre de droits d'utilisation 1 257 1 050 Charge de désactualisation de la provision 68 25 Provision (22 ) - Impôt sur le résultat (82 ) 1 990 Gain sur disposition d'immobilisations corporelles (10 ) (25 ) Charges d'intérêts 88 114 Charges d'intérêts sur obligations locatives (18 ) 131 Déficit de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges (70 ) (14 ) Autres (129 ) (1 ) 1 767 9 112 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement (16 280 ) (35 954 ) Intérêts payés (108 ) (270 ) Impôt sur le résultat payé (3 018 ) (13 691 ) (19 406 ) (49 915 ) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (17 639 ) (40 803 ) Activités de financement Augmentation nette de l'emprunt bancaire 2 000 11 000 Augmentation nette des acceptations bancaires 5 000 21 000 Paiement d'obligations locatives (1 505 ) (1 187 ) Rachat d'actions (120 ) - Flux de trésorerie liés aux activités de financement 5 375 30 813 Activités d'investissement Acquisition d'immobilisations corporelles (844 ) (444 ) Produit de disposition d'immobilisations corporelles 10 25 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (834 ) (419 ) Déficit net de trésorerie (13 098 ) (10 409 ) Situation de trésorerie au début de la période 3 420 (2 993 ) Situation de trésorerie à la fin de la période (9 678 ) (13 402 ) La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 1 958 3 038 Découvert bancaire (11 636 ) (16 440 ) (9 678 ) (13 402 )

GOODFELLOW INC.

États consolidés de la variation des capitaux propres

Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2023 et 2022

(en milliers de dollars)

Non audités

Capital

social Résultats non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2021 9 424 151 524 160 948 Bénéfice net - 5 117 5 117 Total aux éléments du résultat global - 5 117 5 117 Dividende - (3 425) (3 425) Solde au 28 février 2022 9 424 153 216 162 640 Solde au 30 novembre 2022 9 419 177 360 186 779 Perte nette - (211) (211) Total aux éléments du résultat global - (211) (211) Dividende - (4 274) (4 274) Rachat d'actions (11) (109) (120) Solde au 28 février 2023 9 408 172 766 182 174

