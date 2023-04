Alentis Therapeutics lève un financement de série C de 105 millions USD pour développer des médicaments innovants ciblant la claudine 1





Alentis Therapeutics (« Alentis »), le spécialiste de la claudine 1 (CLDN1), est une société biotechnologique au stade clinique qui développe des traitements révolutionnaires pour la fibrose organique et les tumeurs positives au CLDN1, a annoncé ce jour avoir levé un financement de série C de 105 millions USD. Le tour de table a été dirigé par Jeito Capital avec Novo Holdings A/S et RA Capital Management, ainsi qu'avec la participation d'investisseurs existants, notamment BB Pureos Bioventures, Bpifrance via son fonds InnoBio 2, et Schroders Capital.

Ces fonds seront utilisés pour soutenir les programmes de Phase II et de Phase I des principaux produits expérimentaux ALE.F02 et ALE.C04 d'Alentis, respectivement, ainsi que le développement de la plateforme de produits CLDN1.

« Nous sommes enchantés de ce soutien de nos investisseurs », a déclaré le Dr Roberto Iacone, PDG d'Alentis Therapeutics. « Les besoins non satisfaits en matière de fibrose des organes et de cancer sont énormes et, grâce à ce financement, nous allons poursuivre notre important travail dans le domaine de la CLDN1 et extraire des données cliniques de nos deux programmes. Nous pouvons maintenant développer intensivement la biologie de la CLDN1 en oncologie et poursuivre le recrutement pour nos essais sur la fibrose organique tout en faisant progresser no CAM et nos anticorps bispécifiques. »

Rafaèle Tordjman, fondatrice et PDG de Jeito Capital, a déclaré : « Nous sommes entièrement convaincus du potentiel de la biologie de la CLDN1 dans de multiples domaines de la fibrose et de l'oncologie. Alentis a fait des progrès significatifs dans l'identification des populations cibles tout en développant ses programmes et en faisant progresser sa plateforme. Nous sommes déterminés à poursuivre notre partenariat avec Alentis parce que l'entreprise est le principal acteur dans le domaine de la CLDN1 et qu'elle se positionne favorablement pour générer des données cliniques significatives d'ici les 12 à 18 prochains mois. »

Naveed Siddiqi, associé principal de Novo Holdings, rejoindra le conseil d'administration d'Alentis Therapeutics. « L'équipe d'investissements en capital-risque de Novo Holdings possède une longue expérience du soutien des entreprises biotechnologiques de haute qualité en Europe et aux États-Unis qui développent de nouveaux traitements pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits », a déclaré Naveed Siddiqi. « Alentis, qui est dirigée par des développeurs de médicaments hautement compétents, s'est imposée en tant que leader mondial dans le domaine de la claudine 1. Leurs passionnantes données précliniques émergentes pour l'oncologie, ainsi que le potentiel des thérapies ciblant la claudine 1 pour le traitement d'un large éventail de cancers où la claudine 1 est fortement exprimée nous ont encouragés. Nous avons hâte de soutenir Alentis avec les fonds de ce tour de table pour qu'elle continue à faire avancer son portefeuille de développement clinique. »

Depuis qu'elle a reçu un financement de série B de 67 millions USD en juin 2021, Alentis a fait des progrès majeurs : l'achèvement de l'étude ALE.F02 MAD est imminent ; la population de patients atteints de cancer CLDN1+, y compris les cancers à exclusion de lymphocytes T, pour développer ALE.C04 en oncologie, a été clairement définie ; la plateforme de conception de conjugués anticorps médicaments CLDN1 et d'anticorps bispécifiques ? que la série C va contribuer à développer ? a été mise en place ; la société renforce encore son équipe composée de scientifiques talentueux.

À propos d'Alentis Therapeutics

Alentis Therapeutics, le spécialiste de la CLDN1, est une entreprise de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements révolutionnaires contre les tumeurs CLDN1+ et la fibrose des organes. Alentis est à l'avant-garde d'une nouvelle approche qui consiste à modifier et inverser la progression de la maladie en ciblant la CLDN1, une cible inexploitée à ce jour et qui joue un rôle clé dans la pathologie des tumeurs présentant des propriétés d'immuno-évasion et de la fibrose multiviscérale.

Alentis est la seule société à développer des traitements potentiels contre les cancers solides et la fibrose ciblant la CLDN1. La société a été fondée en 2019 sur la base de recherches de pointe menées dans le laboratoire du Dr Thomas Baumert à l'Université de Strasbourg et à l'Inserm (Institut national français de la santé et de la recherche médicale). Le siège social d'Alentis se trouve dans le pôle pharma-biotech de Bâle en Suisse. La société possède une filiale de R&D à Strasbourg, en France, et réalise des activités cliniques aux États-Unis. Pour plus d'informations, visiter le site Web https://alentis.ch

À propos de Jeito Capital

Jeito Capital est un leader mondial du capital-investissement. La société, qui privilégie l'intérêt des patients, finance et accélère le développement et la croissance d'innovations médicales révolutionnaires. Jeito, qui met son équipe experte, intégrée et polyvalente au service de l'autonomisation des dirigeants, investit des capitaux importants pour assurer la croissance des entreprises, en faire des leaders du marché dans leurs domaines thérapeutiques respectifs tout en accélérant l'accès des patients dans le monde, en particulier en Europe et aux États-Unis. Jeito Capital affiche 534 millions EUR d'actifs sous gestion et possède un portefeuille d'investissements en croissance rapide. Basée à Paris, Jeito Capital est présente en Europe et aux États-Unis.

À propos de Novo Holdings

Novo Holdings est la société de portefeuille et d'investissement qui gère les actifs et le patrimoine de la Novo Nordisk Foundation. Novo Holdings oeuvre à l'amélioration de la santé des personnes et de la durabilité de la société et de la planète en générant des rendements à long terme attractifs sur les actifs de la Novo Nordisk Foundation. Filiale à 100% de la Novo Nordisk Foundation et actionnaire majoritaire de Novo Nordisk et de Novozymes (les sociétés du Groupe Novo), Novo Holdings gère un portefeuille d'investissement dans une perspective de rendement à long terme. Son portefeuille d'investissement est réparti entre deux équipes : Life Science Investments et Capital Investments. La première investit dans des entreprises à tous les stades de développement et fournit des investissements d'amorçage, des investissements de capital-risque, des investissements de croissance et des investissements essentiels. L'équipe Capital Investments gère un large portefeuille d'actions, d'obligations, d'actifs immobiliers et d'infrastructures, ainsi que des investissements en private equity. Novo Holdings opère à partir de ses bureaux de Copenhague, Londres, Boston, San Francisco, Singapour et Shanghai. Fin 2021, Novo Holdings gérait au total 106 milliards USD d'actifs.

À propos de RA Capital Management

Gestionnaire d'investissement intervenant à différents stades, RA Capital est spécialisée dans l'investissement fondé sur des preuves dans des entreprises cotées et privées de soins de santé et de sciences de la vie qui développent des médicaments, des dispositifs médicaux et des solutions de diagnostic. Dotée d'une stratégie flexible, la société peut offrir un financement de démarrage aux start-ups, procéder à des introductions en bourse, et fournir des financements de suivi aux sociétés de son portefeuille, ce qui permet aux équipes de direction de stimuler la création de valeur depuis le démarrage jusqu'à la mise sur le marché. L'élément clé de RA Capital est TechAtlas, sa division Recherche dirigée par une équipe de scientifiques chargés de cartographier le paysage concurrentiel pour mettre les données en contexte, repérer les percées scientifiques et rallier la conviction dans les nouvelles idées. TechAtlas fournit des informations sur le marché, une diligence technique et d'autres ressources à notre équipe d'investissement interne ainsi qu'aux sociétés de notre portefeuille.

À propos de Pureos Bioventures

Pureos Bioventures investit exclusivement dans des sociétés privées de développement de médicaments innovants, en privilégiant la prochaine génération de médicaments biologiques et de formes de médicaments. Les sociétés incluses dans le portefeuille du fonds s'appuient sur l'excellence scientifique pour développer des thérapies pour un large éventail d'indications, notamment l'oncologie, l'immunologie, l'ophtalmologie, les maladies rares et les neurosciences. Pureos s'est dotée d'une équipe possédant une expérience approfondie de l'investissement et de l'exploitation ainsi qu'une expertise clinique, déterminée à avoir un impact positif sur la vie des patients en faisant progresser des traitements innovants contre des maladies aux effets dévastateurs.

