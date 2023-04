Global Mobility Call 2023, rampe de lancement européenne pour le leadership des entreprises de mobilité durable





Du 12 au 14 septembre, les entreprises françaises sont invitées à rejoindre Global Mobility Call, qui coïncide avec la présidence espagnole de l'Union européenne. Dans ce contexte, GMC accueillera deux événements majeurs organisés par le gouvernement espagnol, réunissant des représentants de ministères européens, des chefs d'entreprise et les principaux organismes de réglementation du monde.

MADRID, 13 avril 2023 /PRNewswire/ -- La deuxième édition du Global Mobility Call , le plus grand événement international sur la mobilité durable qui se tiendra du 12 au 14 septembre à Madrid, a été présentée aujourd'hui. Cinq mois auparavant, l'événement organisé par IFEMA Madrid et Smobhub compte déjà 30 partenaires associés, ainsi que des associations nationales et internationales, plus d'une centaine d'entreprises exposantes et 50 startups. Cette année encore, l'événement est parrainé par le Gouvernement Espagnol, par l'intermédiaire du Ministère des Transports, de la Mobilité et de l'Agenda Urbain, et avec le soutien de la Communauté de Madrid et de la Ville de Madrid.

Le GMC réunira de grandes entreprises et associations du secteur de l'énergie, telles que Cepsa, Iberdrola et Total Energies ; du transport public, avec le Consorcio de Transportes, EMT et Metro de Madrid ; de la mobilité multimodale, avec Adif, Aena, Arriva, Enaire, Iberia, Puertos del Estado, Renfe et Senasa ; de la technologie et de l'innovation, avec Etra, Indra, Ineco et Sistem ; et des infrastructures avec l'Institut Géographique National, entre autres.

Lors de la conférence de presse, María José Rallo, secrétaire général des transports et de la mobilité du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Agenda urbain ; David Pérez, conseiller régional pour les transports et les infrastructures de la Communauté de Madrid ; José Vicente de los Mozos, Président du Comité Exécutif d'IFEMA MADRID ; David Moneo, Directeur de GMC, et Juan José Lillo, co-fondateur de Smobhub, ont présenté cette deuxième édition.

Le GMC réunira 10 000 professionnels et environ 15 000 autres à travers la plateforme numérique et favorisera les relations multisectorielles entre entreprises, institutions, associations et experts, dans le cadre des opportunités offertes par les politiques de l'UE en matière d'économie d'énergie et de mobilité durable et des fonds NextGenerationEU, qui fourniront une aide de 800 milliards d'euros, en grande partie pour des projets de mobilité. Une participation pour moitié internationale est attendue, avec une forte présence de 16 pays européens et latino-américains.

"La mise en place de nouveaux modèles de mobilité respectueux de l'environnement est essentielle pour minimiser les effets graves de la crise climatique à laquelle nous sommes confrontés. Le Global Mobility Call 2023 est une occasion unique de découvrir les solutions de mobilité les plus avancées et les plus innovantes. Je suis convaincue que ses conclusions attireront l'attention de la société espagnole et de l'opinion publique mondiale", a déclaré María José Rallo, secrétaire général des transports et de la mobilité du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Agenda urbain.

Selon José Vicente de los Mozos, président de l'IFEMA Madrid, "les alliances avec des organisations multilatérales permettront à la deuxième édition de faire entendre les voix les plus importantes des secteurs qui composent la mobilité durable, tout en consolidant le rayonnement international de l'événement grâce à la participation directe de grandes organisations internationales. Nous travaillons également avec les délégations commerciales de différents pays d'Europe et d'Amérique Latine pour attirer des entreprises, des investisseurs et des dirigeants internationaux".

Présidence Espagnole de l'UE

Cette deuxième édition coïncidera avec la présidence espagnole du Conseil de l'UE. Le Ministère des Transports, de la Mobilité et de l'Agenda Urbain organisera, dans le cadre de GMC, deux événements parallèles : la "Conférence technique sur la mobilité dans les zones rurales" et une réunion du "Partenariat PEP sur la mobilité active".

L'événement comportera une zone spécifique pour les villes et territoires nationaux et internationaux, qui favorisera l'échange d'expériences et de connaissances sur les tendances, les réussites et les plans de mise en oeuvre de nouvelles solutions de mobilité et de zones à faibles émissions, en collaboration public-privé et avec la plus grande plateforme commerciale pour la mobilité durable.

Le GMC comportera une zone d'innovation avec des startups et des scaleups, des forums et des plateformes pour promouvoir de nouvelles initiatives à travers des investissements publics et privés. Il promouvra également la nouvelle génération de talents avec les universités, les centres éducatifs et les organisations internationales.

GMC s'articulera autour de deux espaces : le Congrès GMC et l'Expo GMC.

Contact:

Marta Cacho

Communications Manager

Tel.: +34 626 632 326

[email protected]

Elena Valera

International Press

Tel.: +34 629 644 208

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2053656/Global_Mobility_Call_2022.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2053657/Global_Mobility_Call_2023_Presentation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2053658/Global_Mobility_Call_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 13 avril 2023 à 10:49 et diffusé par :