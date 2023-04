Projet d'agriculture en serre pour l'autonomie alimentaire du Québec - Le gouvernement accorde un financement de 600 000 $ à La Boîte Maraîchère Côte-du-Sud





MONTMAGNY, QC, le 13 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 600 000 $ à La Boîte Maraîchère Côte-du-Sud pour la construction d'un complexe de production hydroponique voué à servir le marché québécois.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, accompagné du député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le complexe de production permettra une production de plus de 700 000 laitues à longueur d'année, tout en assurant un haut niveau de qualité. L'entreprise vise une variété de produits, tels que des légumes-feuilles, des fines herbes, des jeunes pousses et des germinations.

Le concept novateur choisi par les promoteurs donne une deuxième vie à des conteneurs maritimes dans lesquels est installé un système de culture hydroponique automatisé à la fine pointe de la technologie. Le système optimise la consommation d'énergie et d'eau pour atteindre des économies de 80 % à 90 % par rapport aux serres conventionnelles.

Citations :

« Je suis très heureux de soutenir La Boîte Maraîchère Côte-du-Sud, qui s'engage dans une agriculture en serre durable qui minimise l'empreinte écologique générée par sa production agricole. Je tiens également à saluer la créativité du projet. Depuis plus de deux ans, encouragée par notre stratégie de croissance des serres, l'innovation permet d'accélérer le développement de toute la filière serricole tout en augmentant la compétitivité de nos entreprises. Notre objectif est d'offrir aux consommateurs plus de fruits et légumes du Québec à longueur d'année. L'autonomie alimentaire durable du Québec est une priorité pour notre gouvernement, et je suis heureux de voir des entreprises en faire leur propre mission, comme ici, à Montmagny! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La production en serre est une priorité pour notre gouvernement afin d'augmenter l'offre de produits québécois dans nos épiceries. Je félicite La Boîte Maraîchère Côte-du-Sud pour son projet et je salue l'ingéniosité et l'ambition de ses deux jeunes agriculteurs, qui cherchent à diversifier leur type de production. Grâce à cette entreprise, c'est toute la région qui bénéficiera des retombées économiques. Je souhaite le plus grand des succès à toute l'équipe! »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

« Nous sommes très fiers de participer à l'évolution de l'agriculture au Québec et d'utiliser des technologies innovantes de chez nous. En tant qu'agriculteurs, c'est important pour nous d'offrir aux gens la possibilité de manger local, mais également de pouvoir montrer aux jeunes, notre future relève, comment notre nourriture est produite. Je tiens également à souligner que sans l'apport du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ce projet aurait eu du mal à se concrétiser. Nous espérons que d'autres programmes du genre verront le jour pour favoriser des projets d'expansion et aider les agriculteurs d'ici à prendre le virage vers une agriculture durable. »

Gabrielle Roy, copropriétaire de La Boîte Maraîchère Côte-du-Sud

« LBM AGTECH est fier de partager la même vision que le gouvernement, Sobeys et Mme Roy, et de contribuer à l'autonomie alimentaire par des projets écologiques et porteurs. Nous croyons que tout le monde, partout au Québec, devrait pouvoir se procurer des denrées fraîches et de qualité à un coût raisonnable. Cette serre intérieure est un pas de plus dans la bonne direction. Nous avons d'autres projets que nous pourrons annoncer en temps et lieu, mais aujourd'hui, c'est plus de 700 000 laitues par année qui se retrouveront dans les assiettes des Québécois et qui auront été produites ici. »

Richard Giunta, président et cofondateur de LBM AGTECH

Faits saillants :

Le soutien gouvernemental est issu du Programme de soutien au développement des entreprises serricoles.

Ce programme vise notamment à stimuler les nouveaux investissements dans le secteur serricole, la modernisation des installations existantes et l'augmentation des superficies de culture en serre sur le territoire québécois.

Ce programme découle de la Stratégie de croissance des serres au Québec adopté en 2020. L'objectif de la Stratégie est de doubler la superficie de fruits et de légumes cultivés en serre d'ici 2025, c'est-à-dire de passer de 123 à 246 hectares. À ce jour, on compte 78 hectares de nouvelles serres, dont 66 hectares de fruits et de légumes, soit un peu plus de 54 % de l'objectif.

La Stratégie de croissance des serres au Québec 2020-2025 permet également d'offrir davantage de fruits et de légumes en misant sur des sources d'énergie renouvelables reconnues pour leur faible empreinte environnementale.

Le secteur des fruits et légumes en serre a connu une croissance de ses recettes, lesquelles sont passées de 94 M$ en 2011 à 290 M$ en 2022. Le volume de production a plus que doublé en passant de 22 486 à 57 331 tonnes.

Lien connexe :

Stratégie de croissance des serres au Québec 2020-2025

