Le gagnant de la Journée Biopharm-à-sucre/Sweet Biopharma Day 2023 est Epitopea!





BIOQuébec, CQDM, Fonds de solidarité FTQ et adMare BioInnovations, co-organisateurs de la Journée Biopharm-à-sucre/Sweet Biopharma Day, ont le plaisir de vous annoncer que Epitopea, représentée par Steven Klein, est le grand gagnant de l'édition 2023. Seize entreprises canadiennes en démarrage ("Sweet 16") sélectionnées par des représentants de sociétés pharmaceutiques mondiales, ont présenté leurs plus récents progrès technologiques devant plus de 120 participants qui ont voté pour Epitopea en tant que gagnant du Sweet Biopharma Day 2023 et du grand prix de 2 500 $.

Cette année, l'événement en personne était sous la douce saveur de l'érable et avait lieu dans une cabane à sucre traditionnelle dans la province de Québec. Vingt-neuf candidatures ont été reçues et les « Sweet 16 » sélectionnées ont présenté leurs technologies innovantes en sciences de la vie, toutes avec la même vision d'améliorer la qualité de vie des patients et de trouver des remèdes aux maladies.

« adMare est fière de soutenir cet événement qui met en lumière la recherche de grande qualité menée au Canada, ainsi que l'expertise et le potentiel de nos entrepreneurs en biotechnologie. Cette journée est une excellente occasion de découvrir des innovations thérapeutiques prometteuses et d'encourager leur développement », déclare Mounia Azzi, vice-présidente développement corporatif, adMare BioInnovations.

« Nous sommes ravis d'être de retour pour cette 3ème édition de la Journée Biopharm-à-sucre. Le CQDM est fier de réunir ses partenaires pharmaceutiques et les entreprises canadiennes innovantes, les « Sweet 16 », pour réseauter et initier des discussions pouvant mener à de futures collaborations et partenariats stratégiques. » ajoute Jesse Paterson, directeur principal, développement des affaires, CQDM.

« Au Fonds de solidarité FTQ, nous sommes fiers d'être associés à la Journée Biopharm-à-sucre depuis ses débuts en 2019. De tels évènements sont essentiels puisqu'ils favorisent des échanges entre les acteurs des sciences de la vie et des entreprises innovantes qui développent les nouvelles formes de traitement qui répondront aux besoins médicaux non comblés et amélioreront la qualité de vie des patients », poursuit Geneviève Guertin, vice-présidente, Placements privés et investissements d'impact, Sciences de la vie, au Fonds de solidarité FTQ.

Anie Perrault, consultante, BIOQuébec conclut : « Nous sommes vraiment fiers d'avoir permis à des acteurs clés de l'écosystème des sciences de la vie au Québec, au Canada et à l'international de se réunir pour échanger, créer de nouveaux liens, favoriser de nouvelles collaborations et accélérer le développement de nouvelles innovations biopharmaceutiques. »

La Journée Biopharm-à-sucre a été généreusement soutenue financièrement par son commanditaire Or, Fonds de solidarité FTQ, ses commanditaires Argent, Innovative Medicines Canada, adMare BioInnovations, RBCx, Investissement Québec, Robic, CQIB et Mispro Biotech Services, ses commanditaires Bronze Giiant Pharma, Inversago , Amorchem, CTI Fonds Sciences de la vie, Thermo Fisher Scientific et Agilent, et ses commanditaires Érable RBCx, BIOTECanada et Sciex.

À propos de la Journée Biopharm-à-sucre

La Journée Biopharm-à-sucre est un événement canadien dans le domaine des sciences de la vie. Sa troisième édition était organisée par BIOQuébec, CQDM, le Fonds de solidarité FTQ et adMare BioInnovations. Cet évènement offre aux dirigeants de jeunes entreprises de biotechnologie une opportunité unique d'interagir directement avec des sociétés pharmaceutiques internationales et des sociétés de capital-risque clés pour développer des partenariats synergiques.

Visitez le site web de la Journée Biopharm-à-sucre ICI.

