Nouvelle ressource pour les parents, le milieu scolaire et de la santé

MONTRÉAL, 13 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'adolescence est une étape charnière de la vie durant laquelle les jeunes vivent de nombreux changements et bouleversements. Pour favoriser leur santé mentale florissante et leur permettre de mieux faire face aux aléas du quotidien, l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) lance un nouveau site internet intitulé La santé mentale positive, ça se cultive. Destinée aux parents ainsi qu'aux acteurs et actrices qui oeuvrent en contexte scolaire, cette plateforme propose un répertoire d'outils pour mieux accompagner les jeunes et créer des milieux de vie favorables à leur santé mentale.



« La santé mentale des jeunes est une ressource essentielle et malheureusement fragile », souligne Safiétou Sakala, chargée de la campagne La santé mentale positive, ça se cultive, au sein de l'ASPQ. Selon l'enquête sur la santé psychologique des 12 à 25 ans publié en mars 2022, près du quart des élèves du secondaire au Québec perçoivent leur santé mentale comme passable ou mauvaise. De plus, les symptômes d'anxiété et de dépression tendent à augmenter entre 12 et 19 ans.

« Ces données soulignent l'importance de soutenir les jeunes dans l'acquisition des habiletés qui vont leur permettre de promouvoir et de protéger leur santé mentale, telles que la gestion des émotions et des influences sociales ainsi que la demande d'aide pour soi ou pour les autres, par exemple », précise madame Sakala.

Une bonne santé psychologique ne se limite pas à l'absence de troubles de santé mentale. « Avoir une santé mentale positive est ce qui nous permet de profiter de la vie et de relever efficacement les défis auxquels nous sommes confrontés. Elle procure un sentiment positif de bien-être émotionnel, spirituel et social », explique madame Sakala.

Un répertoire d'outils pour favoriser la santé mentale positive des jeunes

Le répertoire en ligne La santé mentale positive ça se cultive, met à la disposition des parents et des différents professionnel(le)s qui travaillent auprès des jeunes et des écoles secondaires, des outils simples et pratiques pour favoriser la santé mentale positive de ces jeunes.

Les outils des professionnel(le)s sont classés selon leur fonction. Ainsi, le contenu proposé leur permet de s'approprier les concepts de la santé mentale positive, se former et transférer des connaissances, planifier des actions, les mettre en oeuvre et finalement les évaluer. Du côté des parents, il s'agit d'outils pour eux-mêmes ou pour leurs jeunes.

L'équipe de l'ASPQ met à jour régulièrement le répertoire d'outils avec de nouveaux éléments. D'ailleurs, la section « Outils à découvrir ce mois-ci » du site internet met de l'avant les ajouts récents.

« Le site internet La santé mentale positive ça se cultive réunit des outils de différents organismes et institutions qui ont développé une expertise en santé mentale positive. Qu'il s'agisse d'outils pour aider les jeunes à mieux gérer leurs émotions ; instaurer un climat sain et sécuritaire à l'école ; ou encore pour favoriser la réussite éducative des élèves, vous pouvez les trouver sur notre plateforme en ligne, et bien plus ! » souligne madame Sakala.

Accompagner les jeunes de 5 à 25 ans

Tout comme les jeunes qu'il accompagne, le répertoire d'outils est amené à grandir avec le temps. Au cours des prochains mois, il sera bonifié afin de proposer du contenu aux parents et aux professionnel(le)s qui gravitent autour des enfants du primaire et des jeunes inscrits en formation générale des adultes, ou en formation professionnelle. Le milieu communautaire aussi sera mis de l'avant, avec l'ajout de contenu produit par et pour eux.

« Avec ce répertoire d'outils, l'objectif est de mettre en valeur l'excellent contenu qui est produit à travers le Québec et ailleurs au Canada pour promouvoir la santé mentale des jeunes. C'est un lieu commun, un carrefour de ressources ! » conclut Safiétou Sakala, chargée de la campagne La santé mentale positive, ça se cultive, au sein de l'ASPQ.

Retrouvez la présentation vidéo de la nouvelle plateforme en ligne « La santé mentale positive ça se cultive » réalisée en direct le 6 avril lors de la Semaine de la santé durable : https://youtu.be/-kesQerZyWE

Le site Internet La santé mentale, ça se cultive est rendu possible grâce à un partenariat avec le gouvernement du Québec.

À propos de l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L'ASPQ regroupe citoyennes et citoyens ainsi que des partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d'une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s'appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à toutes et tous, s'assure aussi de les garder en santé par la prévention. Pour plus de détails, aspq.org.

