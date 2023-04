W. Robert Farquharson est nommé vice-président honoraire du conseil d'administration d'AGF





TORONTO, 13 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») a le plaisir d'annoncer que W. Robert (Bob) Farquharson a été nommé vice-président honoraire du conseil, en reconnaissance de sa longue et fructueuse carrière à AGF.



Comme nous l'avions annoncé dans le communiqué d'AGF du premier trimestre, M. Farquharson a décidé de se retirer du conseil d'administration d'AGF. Sa carrière remarquable de gestionnaire d'actifs est l'une des plus longues et des plus distinguées, au sein de l'industrie de la gestion de placements au Canada. M. Farquharson s'était joint à AGF en 1963, à titre d'analyste. Au cours d'une période de 60 ans, il a géré un certain nombre de fonds AGF, en plus d'occuper des postes au sein de la haute direction et du conseil d'administration de la Société. Il avait été nommé au conseil d'administration, en 1977.

« Au nom de tous à AGF, je tiens à féliciter Bob Farquharson, à l'occasion de sa retraite, et à le remercier pour sa formidable contribution à la société AGF, a déclaré Blake Goldring, président exécutif du conseil d'administration. Nous sommes reconnaissants de son leadership et de son dévouement à l'égard d'AGF, au cours de ses 60 années au sein de notre société. Son apport a contribué à façonner non seulement AGF, mais l'industrie tout entière, telle que nous la connaissons aujourd'hui.

Faits saillants de sa carrière à AGF : ? 1963 : s'est joint à AGF, à titre d'analyste ? 1965 : a été promu au poste de gestionnaire de portefeuille ? 1973 : est devenu vice-président d'AGF ? 1977 : a été nommé au conseil d'administration ? de 1987 à 1991 : a été président d'AGF ? 1991 : a été nommé vice-président du conseil ? de 1996 à 2005 : a été chef des investissements ? 2023 : s'est retiré du conseil d'administration d'AGF et a été nommé vice-président honoraire du conseil d'AGF.

Au cours des 60 années qu'il a passées au sein d'AGF, Bob Farquharson a également été président du conseil des sociétés AGF Asset Management Asia Ltd. et AGF International Advisors Company Ltd.

Contribution antérieure au sein de l'industrie et de la collectivité : ? Ancien président du conseil de l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) ? Ancien directeur de la Bourse de Toronto ? Ancien membre du conseil d'administration de l'Université de Guelph ? Ancien président du Conseil des gouverneurs du Musée royal de l'Ontario (ROM)

« Je suis fier d'être nommé vice-président honoraire du conseil d'AGF, a affirmé M. Farquharson. La société a été déterminante pour ma carrière et je suis reconnaissant envers AGF et la Famille Goldring, de m'avoir donné des occasions de développement professionnel et de m'avoir permis d'apporter ma contribution à l'industrie, au cours des six dernières décennies. »

Relativement à sa retraite, M. Farquharson a vendu ses actions de catégorie A de la Société de Gestion AGF Limitée à la société Goldring Capital Corporation (« GCC »), une société contrôlée par Blake et Judy Goldring, le 12 avril 2023. Des copies des rapports d'alerte déposés par GCC et Bob Farquharson peuvent être obtenues dans le cadre du profil d'AGF, sur le site de SEDAR, ou auprès de la personne-ressource mentionnée ci-dessous.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale, qui offre l'excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de ses trois secteurs d'activités distincts : Placements AGF, Capital Privé AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle et à incorporer des pratiques saines, responsables et durables. Les solutions d'investissement de la Société, qui reposent sur les compétences d'AGF axées sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur l'investissement privé, s'étendent à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu'aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant 42 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

