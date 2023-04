Janie C. Béïque et Guy Cormier coprésideront la 50e campagne de Centraide du Grand Montréal





MONTRÉAL, le 13 avril 2023 /CNW/ - Centraide du Grand Montréal est fier d'annoncer que sa 50e campagne de collecte de fonds sera coprésidée par Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, et Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Ces grands bénévoles dirigeront les efforts du cabinet de campagne composé de leaders du milieu des affaires, institutionnel et syndical. Ils mobiliseront les entreprises et les organisations et favoriseront la tenue de collectes de fonds dans les milieux de travail.

« Nous tenons à saluer l'engagement de ces généreux bénévoles qui mettent à profit leur réseau pour appuyer notre mission lors d'une année où les défis sociaux et économiques sont nombreux », affirme Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. « Depuis 1974, nous recueillons et investissons des fonds judicieusement grâce à une connaissance approfondie des communautés et des besoins des personnes en situation de vulnérabilité. Nous contribuons à la création et au maintien du tissu social. Cette campagne anniversaire représente une occasion de souligner le rôle essentiel de Centraide au sein de la société. »

« Les campagnes de Centraide ont un impact direct sur des milliers de Québécoises et Québécois en situation de précarité financière », ajoute Janie C. Béïque du Fonds de solidarité FTQ. « L'humain étant au coeur de notre mission et de nos valeurs depuis 40 ans, c'est pour moi un réel honneur de coprésider la campagne de 2023 avec un leader d'action comme Guy Cormier. Ensemble, nous mobiliserons la communauté d'affaires du Grand Montréal pour contribuer à l'impact significatif de Centraide sur la vie des gens et sur l'ensemble de notre communauté. Ensemble, nous contribuerons au mieux-être des personnes dans le besoin. »

« Plusieurs personnes sont préoccupées par le contexte économique actuel, et Centraide fait une énorme différence dans la vie des personnes et dans nos communautés en difficulté », poursuit Guy Cormier du Mouvement Desjardins. « Je suis fier de m'impliquer aux côtés de Janie C. Béïque dans cette 50e campagne qui permettra d'appuyer des organismes communautaires et des projets qui répondent aux besoins urgents et aux enjeux locaux tout en favorisant l'inclusion. »

La 50e campagne de Centraide du Grand Montréal sera lancée officiellement le 20 septembre 2023. Elle amorcera les festivités du 50e anniversaire de l'organisation qui se dérouleront jusqu'en août 2024.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable acteur de changements, Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, de Montréal et de la Rive-Sud. Il soutient annuellement un réseau de plus de 350 organismes et projets collectifs. Centraide reçoit l'appui d'entreprises et d'organisations, ainsi que du grand public. Il met en place des stratégies et des actions pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. L'an dernier, il a investi 59,1 M$ dans la communauté, soit plus de 88 % des sommes amassées lors de sa collecte de fonds annuelle. Plus de 800 000 personnes sont rejointes chaque année par les organismes appuyés par Centraide du Grand Montréal. Pour en apprendre davantage : centraide-mtl.org .

