/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Forum stratégique - Le virage vert en entreprise/

Desktop Metal, Inc. a annoncé aujourd'hui que sa filiale Aidro, pionnière dans la production en volume de systèmes hydrauliques et fluidiques de nouvelle génération grâce à la fabrication additive (FA) métallique, a obtenu la toute première...

Sphera, important fournisseur mondial de logiciels, de données et de services de conseil en matière de gestion des risques et de performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), et...